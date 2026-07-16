Evropa broji MRTVE: Više od 12.000 ljudi izgubilo život zbog PAKLENIH VRUĆINA - Stručnjaci upozoravaju da se najcrnji bilans tek očekuje

Najmanje 12.000 dodatnih smrtnih slučajeva registrovano je u 12 evropskih zemalja tokom najintenzivnijeg perioda junskog toplotnog talasa, pokazuje analiza nacionalnih podataka koju je u četvrtak objavila agencija Frans pres.

Očekuje se da će ukupan broj biti veći kada budu dostupne potpunije statistike.

U periodu od 22. do 28. juna, kada su ekstremne temperature dostigle vrhunac u više država, nadležni instituti u Nemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Španiji, Holandiji, Švajcarskoj i Luksemburgu zabeležili su približno 10.000 smrtnih slučajeva više nego što je uobičajeno.

Tome treba dodati i oko 2.200 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom u Engleskoj i Velsu, prema proceni britanske meteorološke službe za nešto duži period, od 18. do 28. juna.

Stručnjaci upozoravaju da će broj žrtava verovatno biti veći

Ipak, ti podaci još nisu konačni. Preliminarne procene evropske platforme za praćenje mortaliteta EuroMOMO ukazuju na još veći rast, odnosno na 14.260 dodatnih smrtnih slučajeva tokom poslednje nedelje juna. Njihov model zasniva se na zvaničnim podacima iz 24 zemlje, koje zajedno imaju gotovo 400 miliona stanovnika.

"Leto nije gotovo", upozorio je u četvrtak regionalni direktor SZO za Evropu Hans Anri Kluge.

"Imamo alate da sprečimo ove smrtne slučajeve."

On je dodao da trenutno "previše vlada i dalje smatra toplotne talase vremenskim događajem, a ne zdravstvenom krizom".

"Koliko znamo, nema drugih uzroka za ovu prekomernu smrtnost osim vrućine, a to je prilično dramatično", rekao je za AFP Lase Vestergard, epidemiolog u danskom istraživačkom centru Statens Serum Institut i koordinator EuroMOMO.

Vestergard je, međutim, upozorio da najnovije brojke treba tumačiti oprezno, jer su još preliminarne. Prema navodima EuroMOMO, potrebno je oko četiri nedelje da procene postanu dovoljno pouzdane.

Klimatolozi iz organizacije World Weather Attribution ocenili su da bi ovakav toplotni talas u junu bio gotovo nemoguć bez uticaja klimatskih promena. Istovremeno, više zemalja centralne i istočne Evrope koje su takođe bile pogođene ekstremnim temperaturama, među njima Slovačka i Mađarska, još nije objavilo svoje podatke.

Autor: Iva Besarabić