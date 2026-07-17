Klasni rat u Rusiji: Kremlj otima gorivo od seljaka da bi Moskva živela u iluziji, preti brutalna glad na jesen

Kriza snabvdevanjem goriva u Rusiji izaziva unutrašnji klasni rat i duboke regionalne podele, dok nivo mržnje koji se akumulira u unutrašnjosti prema zvaničnoj Moskvi dostiže neviđene razmere, upozorava prognani ruski ekonomista Igor Lipsic.

Dok ukrajinski napadi bespilotnim letelicama uspešno parališu ruske rafinerije širom zemlje, Kremlj primenjuje strategiju „isisavanja” goriva iz ruralnih provincija. Sva raspoloživa nafta i dizel preusmeravaju se ka prestonici kako bi moskovske benzinske pumpe ostale pune, čime se tamošnjoj eliti održava iluzija normalnog života i stabilnosti.

Regionalni poljoprivrednici ostali su potpuno bez dizela, zbog čega je žetva i obrada poljoprivrednog zemljišta u jeku sezone praktično zaustavljena.

Više od 60 ruskih regiona suočava se sa ozbiljnom nestašicom goriva, što postavlja direktne temelje za brutalnu prehrambenu krizu i hiperinflaciju koja se očekuje na jesen.Kritičari ističu da Vladimir Putin svesno žrtvuje dugoročnu prehrambenu bezbednost Rusije i stabilnost sopstvenih regiona samo da bi održao našminkanu propagandnu fasadu u Moskvi. Međutim, realnost na terenu je neumoljiva — traktori i poljoprivredna mehanizacija ne mogu da se pokrenu na saopštenja za štampu iz Kremlja.

