Po prvi put od 2013. godine, u Sredozemnom moru više nema nijednog jedinog ruskog ratnog broda. Stalno pomorsko prisustvo Rusije u ovom strateškom regionu praktično je isparilo.

U isto vreme, jedini ruski nosač aviona, Admiral Kuznjecov, navodno ide pravo na otpad nakon devet godina i više od milijardu dolara protraćenih na neuspešne popravke. Brod je, prema izveštajima, u toliko lošem stanju da niko ne želi čak ni da ga otkupi kao staro gvožđe.

Ovaj kolaps površinske flote nameće ključno pitanje: kako se drži legendarna ruska podmornička flota?Iako se podvodne snage dugo smatraju najopasnijim delom ruske mornarice, situacija ispod površine nije mnogo bolja. Održavanje podmornica zahteva napredne visokotehnološke legure, precizno inženjerstvo i specijalizovanu elektroniku — upravo ono što Rusija više ne može da uvozi zbog rigoroznih sankcija Zapada.

Iako Moskva i dalje poseduje nekoliko modernih trupova, većina flote se suočava sa sistemskim problemima.Usled nedostatka preciznih, uvoznih delova, ruske podmornice postaju sve bučnije, što NATO snagama drastično olakšava njihovo lociranje i praćenje.Ruska brodogradilišta su zatrpana pokvarenim površinskim brodovima i hronično su gladna novca, zbog čega modernizacija i popravke podmornica kasne godinama.

Zbog nedostatka sredstava i resursa, brodogradilišta svesno prave kompromise sa bezbednosnim protokolima, što predstavlja izuzetno opasnu praksu kada je reč o nuklearnim reaktorima u podmornicama.Nekadašnja samoproglašena pomorska supersila sada je praktično svedena na „mornaricu zelenih voda“ (flotu koja može da operiše samo blizu sopstvenih obala), ostavljena sa zarđalim trupovima i praznim dokovima.

Autor: Pink.rs