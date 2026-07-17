Pet Palestinaca privedeno zbog napada na izraelske doseljenike na Zapadnoj obali

Izraelska policija saopštila je da je danas privedeno pet Palestinaca osumnjičenih za napad na izraelske doseljenike u južnom delu Zapadne obale.



Policija je navela da je primila prijavu od dvoje doseljenika koji su tvrdili da su, dok su napasali stoku u blizini nelegalnog naselja Maale Tidhar, gađani kamenjem, pri čemu su zadobili lakše povrede, preneo je Tajms of Izrael.

Kako se navodi u saopštenju policije, pripadnici izraelskih snaga ubrzo su stigli na lice mesta, a osumnjičeni Palestinci su pobegli u obližnje selo Sair.

Pripadnici izraelske vojske (IDF) ušli su potom u palestinsko selo i priveli pet osumnjičenih koji su predati policiji.

Nakon saslušanja, osumnjičenima je određen pritvor dok se istraga nastavlja, saopštila je policija.

Palestinski mediji su preneli da su izraelski doseljenici prvi napali Palestince u oblasti blizu Saira, pre nego što je vojska stigla i izvršila hapšenja.

Kako se navodi u saopštenju policije, pripadnici izraelskih snaga ubrzo su stigli na lice mesta, a osumnjičeni Palestinci su pobegli u obližnje selo Sair.

Pripadnici izraelske vojske (IDF) ušli su potom u palestinsko selo i priveli pet osumnjičenih koji su predati policiji.

Nakon saslušanja, osumnjičenima je određen pritvor dok se istraga nastavlja, saopštila je policija.

Palestinski mediji su preneli da su izraelski doseljenici prvi napali Palestince u oblasti blizu Saira, pre nego što je vojska stigla i izvršila hapšenja.

Autor: S.M.