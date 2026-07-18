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Najmanje četiri osobe poginule, četiri nestale: Poplave odnose živote u Vijetnamu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Eranga Jayawardena ||

Najmanje četiri osobe su poginule, a četiri se vode kao nestale u poplavama na severu Vijetnama, javili su danas lokalni mediji.

Mediji navode da je sedam osoba povređeno u planinskom selu u severnoj vijetnamskoj provinciji Lai Čau, preneo je Rojters.

Prema saopštenju vladine agencije za upravljanje vanrednim situacijama, od srede su klizišta i bujične poplave, izazvane obilnim kišama, oštetili puteve, elektroenergetsku mrežu i stotine kuća na severu Vijetnama.

Agencija je saopštila da se danas u pojedinim delovima severnog Vijetnama očekuju padavine i do 250 milimetara po metru kvadratnom, upozoravajući na mogućnost novih bujičnih poplava i klizišta.

Prema podacima Vlade Vijetnama, prirodne katastrofe, uglavnom poplave, odnele su 489 života u toj zemlji prošle godine.

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Autor: Marija Radić

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