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TORNADO PREVRTAO KAMIONE NA AUTO-PUTU! Nakon 40 stepeni, Francuskom tutnji snažno nevreme

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Foto: screenshot X ||

Nakon talasa ekstremnih vrućina, centralni deo Francuske pogodio je razoran tornado. Snažni vetrovi prevrtali su teške šlepere na auto-putu, a dramatični snimci štete preplavili su društvene mreže.

Na udaru nevremena našli su se vozači na auto-putu A72, severno od Sen Etjena, gde su udari vetra bili toliko snažni da su prevrtali teretne kamione. Na snimcima koji su se pojavili na internetu vidi se razorna snaga tornada i dramatične scene dok se vozači bore sa orkanskim vetrom.

Francuska je danima bila na udaru ekstremnih temperatura koje su dostizale 40 stepeni, a dotok vlažne vazdušne mase sa Atlantika doveo je do stvaranja snažnih oluja, praćenih pojavom tornada.

Autor: D.S.

#Auto-put

#Crna Hronika

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