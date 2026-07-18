UDARNO! Pao vrh vlasti u Mađarskoj: Trese se Budimpešta - Mediji munjevito prenose vest

Predsednik Mađarske, Tamaš Šuljok, potpisao je 17. amandman na ustav kojim se zvanično predviđa prestanak njegovih ovlašćenja i odlazak sa funkcije.
Ovaj radikalan potez usledio je nakon dugotrajnog i oštrog političkog sukoba Tomaša Šuljoka sa novom vladom Mađarske, koju predvodi premijer Peter Mađar.
Nakon tektonskih promena na mađarskoj političkoj sceni, izvršna vlast i šef države našli su se u potpunom institucionalnom zastoju, što je na kraju rešeno ustavnim izmenama.
Odlazak poslednjeg Orbanovog kadra
Šuljok, koji je važio za "poslednji ostatak Orbanove ere" u državnom vrhu, pružao je otpor do samog kraja i odbijao da se povuče.
Ipak, Tomaš Šuljok suočen sa ogromnim pritiskom nove vladajuće većine Mađarske i izmenama ustavnog okvira, je na kraju popustio i kapitulirao, čime je i zvanično stavljena tačka na dugogodišnju dominaciju prethodnog režima.
Potpisivanjem ovog amandmana, Mađarska ulazi u novu političku epohu, dok nova vlada Petera Mađara sada ima otvoren put za sprovođenje korenitih reformi bez veta iz predsedničke palate.
Autor: A.A.