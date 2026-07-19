Broj stradalih u zemljotresima u Venecueli porastao na 5.119: Razmere tragedije sve veće

Broj stradalih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na 5,119, saopštio je predsednik narodne skupštine Horhe Rodrigez.

Prema poslednjem izveštaju, povređeno je više od 16.700 osoba, 128.324 porodice dobilo je direktnu pomoć, dok je 21.470 ljudi zbrinuto u 107 privremenih kampova postavljenih za one koji su izgubili svoje domove, naveo je Rodrigez.

Prema ažuriranim podacima, do sada je sapaseno iz ruševina 6.462 ljudi, prenosi televizija Globovision.

Vlasti takođe izveštavaju o 1.350 naknadnih potresa od glavnog zemljotresa.

U poslednjem izveštaju se navodi i da je 17.907 građana ostalo bez krova nad glavom i da je pogođeno 856 zgrada, od kojih se 190 srušilo.

Rodrigez je rekao da je iz humanitarne pomoći distribuirano je 10.063 tone hrane i 32.854.150 litara vode, a medicinsku negu dobilo je 38.292 pacijenata.

U potrazi, pružanju pomoći i logističkim naporima operativno je raspoređeno 30.989 pripadnika osoblja, 31.745 volontera i 2.278 međunarodnih spasilaca.

Nacionalna vlada je naznačila da napori i dalje budu usmereni na pomoć pogođenima, sprovođenje strukturnih procena i proširenje kapaciteta za reagovanje u najpogođenijim područjima.

Venecuelu su 24. juna pogodila dva zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi.

Nakon katastrofe, vlasti su proglasile vanredno stanje, a međunarodna zajednica uputila je spasilačku i humanitarnu pomoć.

Autor: Marija Radić