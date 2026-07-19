Borba za živote troje dece i dalje traje: Majka ušla na auto-put u pogrešnom smeru, dvoje mrtvih u nesreći

Dve osobe su poginule, a troje dece zadobilo je povrede opasne po život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći na auto-putu A45 u nemačkoj pokrajini Hesen.

Prema saopštenju policije, 34-godišnja žena je kod uključenja Florštat ušla na auto-put vozeći u suprotnom smeru. Nekoliko minuta kasnije njen automobil se velikom brzinom direktno sudario sa vozilom kojim je, propisno levom trakom u pravcu Hanaua, upravljao 70-godišnji muškarac.

Muškarac je ostao zaglavljen u smrskanom automobilu i preminuo je na mestu nesreće od zadobijenih povreda.

Žena koja je izazvala nesreću preminula je nešto kasnije u bolnici.

U njenom automobilu nalazili su se i njen 39-godišnji suprug, kao i njihovo troje dece uzrasta od 10 do 15 godina. Svi su zadobili izuzetno teške povrede.

Deca su, prema navodima policije, i dalje u kritičnom stanju. I ona su ostala zaglavljena u vozilu, iz kojeg su ih izvukli vatrogasci, nakon čega su helikopterima hitne pomoći prevezena u bolnice.

Auto-put A45 bio je u potpunosti zatvoren tokom uviđaja, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ove tragedije.

Autor: Marija Radić