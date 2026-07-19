DRAMA NA EVIJI: Veliki šumski požar guta oblast Milaki, vatra preti kućama!

Veliki šumski požar izbio je danas nešto posle 13 časova u oblasti Milaki na grčkom ostrvu Evija, izazivajući hitnu reakciju nadležnih službi.

Borba sa vatrenom stihijom

Na terenu se nalazi 28 vatrogasaca sa devet vozila koji ulažu maksimalne napore da obuzdaju širenje vatre. U pomoć su pritekle i cisterne sa vodom iz opštine Aliveri-Kimi, dok je podrška iz vazduha ključna – požar gase sedam aviona i jedan helikopter.

Situacija je ozbiljna jer se u blizini požara nalazi više razbacanih kuća, zbog čega je lokalno stanovništvo putem broja 112 dobilo hitno SMS upozorenje da budu na oprezu.

Istraga uzroka u toku

Kako saopštava Vatrogasna služba, pripadnici Tima za istragu podmetanja požara iz Pireja već su stigli na lice mesta kako bi utvrdili uzrok ove nepogode.

Borba sa vatrom na Eviji i dalje traje, a nadležni prate razvoj situacije na terenu kako bi zaštitili naseljena mesta i sprečili dalju štetu.

Autor: D.S.