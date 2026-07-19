Kancelar Merc razmatra rekonstrukciju vlade: Ostavka Špana zbog surogat očinstva uzdrmala Nemačku

Nemački kancelar Fridrih Merc je otvoren za mogućnost rekonstrukcije vlade kako bi se pronašao naslednik Jensa Špana, koji je podneo ostavku na mesto šefa poslaničke grupe CDU/CSU, prenose nemački mediji.

"To bi mogla da bude prilika da se preispita sastav savezne vlade", rekao je kancelar za ZDF.

Merc i lider Hrišćansko-socijalne unije Bavarske (CSU), Markus Zeder, nameravaju da, kako su naveli, relativno brzo iznesu predlog o rekonstrukciji vlade.

Kancelar je, ipak, više puta naglasio da je reč o hipotetičkoj situaciji. U intervjuu za ZDF, Merc je takođe uputio kritike na račun Špana. On je rekao da je Špan obavestio CDU i poslaničku grupu tek “veoma kasno”.

“Da smo imali vremena, mogli smo o tome mirno da razgovaramo, ali vremena nismo imali”, kazao je Merc.

Jens Špan je u subotu podneo ostavku nakon oštrih kritika zbog aranžmana vezanog za surogat-majčinstvo. On i njegov partner, Danijel Funke, nedavno su objavili vest o rođenju sina, koji je na svet došao u Sjedinjenim Američkim Državama uz pomoć surogat-majke, preneo je "Tagesšau".

Ta praksa je u Nemačkoj nezakonita, a sam Špan se ranije izjašnjavao protiv surogat-majčinstva, dok se tome protivi i stranka CDU. Merc je izjavio da namerava da uskoro iznese predlog o nasledniku Špana, u konsultaciji sa liderom CSU Markusom Zederom.

"O tome ćemo razgovarati u stranačkim telima narednih dana i relativno brzo ćemo izneti predlog", rekao je Merc za ZDF, dodajući da nema žurbe.

Šefa poslaničke grupe saveza CDU/CSU u Bundestagu tradicionalno predlažu lideri dveju stranaka, CDU-a i CSU-a, koji nameravaju da nastave razgovore tokom vikenda.

Novog šefa zatim bira sama poslanička grupa. Među potencijalnim kandidatima za naslednika Špana pominju se šef kabineta kancelara, Torsten Fraj, generalni sekretar CDU-a Karsten Lineman, kao i Nina Varken iz redova CDU i Aleksandar Dobrint iz stranke CSU.

Na pitanje o Fraju kao glavnom kandidatu za šefa poslaničke grupe, Merc je izjavio da ne zna ko ga je označio kao favorita i da za to čuje prvi put.

Kancelar je, ipak, priznao da nije očekivao tako burne reakcije javnosti na ostavku Špana. Kako je naveo, tek juče, kako je dan odmicao, postalo mu je potpuno jasno koliku je štetu Španovo ponašanje nanelo kredibilitetu saveza CDU/CSU.

Autor: D.B.