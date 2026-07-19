Tuga u Peruu! Zabeležen strašan zemljotres, ima mrtvih: Pucao asfalt na ulicama, scene su apokaliptične (VIDEO+FOTO)

Najmanje pet osoba je poginulo, 21 je povređena, a desetine kuća su uništene u snažnim zemljotresima koji su pogodili planinski deo Perua. Spasioci tragaju za mogućim zatrpanim ljudima.

Najmanje pet osoba je poginulo, a 21 je povređena u dva zemljotresa koja su pogodila planinsko područje Perua, saopštio je danas direktor Nacionalnog instituta za civilnu zaštitu te zemlje Luis Vaskes. On je naveo da preliminarni podaci pokazuju da je uništeno oko 48 kuća, dok je još 18 oštećeno, zbog čega je pogođeno oko 300 ljudi, kojima su obezbeđeni šatori.

#Temblor

Internacionales 🇵🇪, un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín pic.twitter.com/s8Zrgv16Ry — We News (@wenewsec) 19. јул 2026.

Vaskes je rekao da su spasilačke ekipe i vatrogasci rano jutros stigli u pogođena područja kako bi uklonili ruševine, pošto postoji bojazan da se ispod njih nalaze zatrpane osobe.

Prema podacima Nacionalnog seizmološkog centra Perua, zemljotresi magnitude 5,1 i 3,7 pogodili su u subotu uveče provinciju Čupaka, u regionu Hunin, oko 300 kilometara istočno od Lime, preneo je Rojters. Prvi potres registrovan je na dubini od 24 kilometra, a drugi na dubini od 18 kilometara.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar prethodno je saopštio da je prvi zemljotres bio magnitude 5,6. U izveštajima se navodi da je zemljotres srušio više desetina kuća i istorijski krst Gospodara Kanikruza star 500 godina, a veliki broj lokalnih stanovnika obratio se nadležnim službama za pomoć, prenosi portal Peru21.

🚨#URGENTE: Momento exacto del sismo de magnitud 5.1, cuya profundidad fue a 24 km, muy superficial.



⚠️ La intensidad en los alrededores del epicentro (Chupaca) es estimado en VII (MM) muy fuerte.



Se reporta caídas de casas de adobe y corte de energía eléctrica. #Junín #Perú pic.twitter.com/rhcTskU2eK — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) 19. јул 2026.

Domaće životinje su nastradale u velikom broju od potresa i ostale zatrpane ispod ruševina. Epicentar potresa, za koji je prvo javljeno da je magnitude 5,6, lociran je u regionu Junin, na dubini od 22 kilometra, a podrhtavanje tla se snažno osetilo i u glavnom gradu Limi i gradu Uankajo. Peru se nalazi u području Pacifičkog vatrenog prstena, zone u kojoj se događa oko 85 odsto ukupne seizmičke aktivnosti u svetu.

🚨#URGENTE: Momento exacto del sismo de magnitud 5.1, cuya profundidad fue a 24 km, muy superficial.



⚠️ La intensidad en los alrededores del epicentro (Chupaca) es estimado en VII (MM) muy fuerte.



Se reporta caídas de casas de adobe y corte de energía eléctrica. #Junín #Perú pic.twitter.com/rhcTskU2eK — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) 19. јул 2026.

Autor: D.B.