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Žena ušla u suprotan smer na autoputu - dvoje mrtvih, deca kritično

Izvor: Nportal, Foto: Instagram.com/192_rs ||

Troje dece 34-godišnje žene vozača iz Bavarske nalazi se u kritičnom stanju, saopštila je policija.

Dve osobe su poginule, a nekoliko ih je teško povređeno u saobraćajnoj nesreći na autoputu u Nemačkoj koju je izazvala žena vozeći u suprotnom smeru. Nesreća se dogodila na autoputu A45, severoistočno od Frankfurta.

Troje dece 34-godišnje žene vozača iz Bavarske nalazi se u kritičnom stanju, saopštila je policija.

Prema prvim informacijama, žena se uključila na autoput u pogrešnom smeru na petlji kod Florštata, nakon čega se pri velikoj brzini direktno sudarila sa automobilom kojim je upravljao 70-godišnji muškarac.

Muškarac je poginuo na licu mesta, dok je ona podlegla povredama ubrzo nakon što je prevezena u bolnicu. NJen suprug i njihovo troje dece, uzrasta od 10 do 15 godina, zadobili su teške povrede.

Usled siline sudara svi putnici ostali su zarobljeni u vozilima, pa su vatrogasci morali da ih izvlače. Deo povređenih prebačen je helikopterom u bolnicu. Javno tužilaštvo naložilo je veštačenje kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće.

Autor: D.B.

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