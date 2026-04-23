Ćerku Mariju (6) bacila sa terase, pa uzela dvoje dece u naručje i skočila s njima u SMRT! Nezapamćeni užas u Đenovi

Šestogodišnja devojčica Marija, koju je majka bacila sa terase stana u Italiji pre nego što je sa još dvoje dece u naručju skočila sa visine, i dalje se nalazi u kritičnom stanju, a lekari se bore za njen život.

Devojčica je juče ujutru primljena u bolnicu nakon što ju je majka (46) bacila sa trećeg sprata zgrade u ulici Via Zanoti Bjanko u Katancaru, a potom skočila držeći u rukama bebu staru četiri meseca i još jedno dete od četiri godine.

Majka, beba i mlađe dete preminuli su na licu mesta, dok je mala Marija sa teškim povredama hitno prevezena u bolnicu.

Potresni detalji

Hitnu pomoć pozvale su komšije koje su oko pet sati ujutru čule snažan udar, a zatim ugledale četiri nepomična tela na pločniku. Beba, četvorogodišnje dete i majka nisu davali znake života, dok je mala Marija još uvek jedva disala.

Prema informacijama iz istrage, majka je pred zoru probudila decu, obukla ih kao da ih vodi napolje, a zatim izgovorila molitvu. Uzela je brojanicu, jedno dete izvela na terasu i bacila ga, a potom je u naručje uzela drugo dvoje dece i skočila sa visine.

Kada je policija stigla na mesto zločina, brojanica joj je i dalje bila omotana oko ruke.

Probudio ga krik

Otac dece bio je u stanu u trenutku tragedije. Spavao je dok je njegova supruga, iz još uvek nepoznatih razloga, počinila ubistvo dece i potom sebi oduzela život. Probudio ga je vrisak komšija, nakon čega je u šoku istrčao niz stepenice i pokušavao da oživi decu, neutešno plačući.

- Viđali smo decu svako jutro. Ovo je tragedija... Deca su se igrala napolju, davali bismo im slatkiše, ovo je strašno, strašno... - rekle su komšije kroz suze.

Oni navode da je porodica delovala mirno i povučeno. Za majku kažu da je bila tiha i veoma religiozna osoba. Ističu da je pre nego što je prestala da radi kako bi se posvetila deci, bila direktorka jednog doma za starije osobe u gradu.

Dodaju da porodica nije imala finansijske probleme niti su primećene bilo kakve disfunkcionalnosti u odnosima.

Istraga u toku

Gradonačelnik Katancara Nikola Fiorita rekao je da je majka često odlazila u crkvu i bila bliska sa sveštenicima.

- Ovde nije bilo reči o nekoj teškoj porodičnoj situaciji. Zato možemo posumnjati na patnju koja je verovatno nevidljiva - rekao je Fiorita.

Istražitelji za sada ne sumnjaju u spontani čin, već razmatraju mogućnost da je reč o unapred smišljenom delu, a među mogućim uzrocima navodi se i postporođajna depresija.

Istraga je i dalje u toku.

Autor: S.M.