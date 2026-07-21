NOVI UŽAS NA BLISKOM ISTOKU: Poginuo još jedan američki vojnik, nastavljaju se žestoki udari na Iran

SAD su završile devetu noć uzastopnih vazdušnih udara na Iran, dok rastući broj žrtava među američkim trupama pojačava strahovanja od širenja regionalnog rata na Bliskom istoku, piše američki portal CNN.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Iran pogođen „vrlo snažno“ nakon što su u ranim jutarnjim časovima širom zemlje odjeknule eksplozije. Ova najnovija eskalacija dolazi usled vesti o pogibiji još jednog pripadnika američke vojske, čime se situacija dodatno usijala.

Centralna komanda SAD saopštila je da je treći američki vojnik poginuo u severnom Iraku tokom kontrolisane eksplozije oborene iranske bespilotne letelice. Istovremeno, u Jordanu su pronađeni neidentifikovani posmrtni ostaci nakon ranijeg napada u kojem su stradala dva američka vojnika, dok se jedan i dalje vodi kao nestao.

Britanska pomorska služba (UKMTO) izvestila je da gori brod i da pluta prepušten strujama nedaleko od obale Omana nakon što je pogođen za sada nepoznatim projektilom. Posada je uspešno evakuisana i prebačena na tegljač od strane remorkera, dok vatra još uvek nije ugašena. Državni mediji IRNA preneli su da su iranske Revolucionarne garde saopštile da su zaustavile dva „nekoperativna“ tankera, mada ove navode nije moguće nezavisno potvrditi.

Američki državni sekretar Marko Rubio kritikovao je Iran zbog napada na brodove i ugrožavanja ključnog plovnog puta, dok su saveznici SAD u regionu tokom vikenda prijavili talas novih napada.

Dugotrajni prekid u globalnoj opskrbi naftom mogao bi potrajati zbog oštećenja energetske infrastrukture u Zalivu. Kuvajtski ministar energetike potvrdio je da su u napadima tokom vikenda pogođena postrojenja za desalinizaciju i energiju. Stručnjaci za energetiku upozoravaju da će popravka oštećenih postrojenja biti ključna za oporavak globalnog tržišta nafte, čije su cene već reagovale na novonastalu krizu.

Autor: D.S.