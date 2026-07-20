Grčki tankeri pogođeni dronovima i raketama: Napadi u Crnom moru i Ormuzu, evo šta se zna

Četiri tankera u grčkom vlasništvu pogođena su u protekla dva dana dronovima i raketama u Crnom moru i Ormuskom moreuzu, prenose danas grčki mediji.

Prvobitno su u nedelju tankeri "Azija" i "Nisos Ios" napadnuti dronovima dok su obavljali operacije utovara nafte na terminalu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (CPC), kod ruske obale, preneo je "Katimerini".

Na tankeru "Azija" je, kako se navodi, nakon udara izbio požar, koji su, međutim, timovi za hitne intervencije stavili pod kontrolu.

Prema saopštenju CPC-a, nije bilo povređenih niti poginulih u incidentima, niti je zabeleženo izlivanje nafte. Zatim su dva grčka tankera pogođena iranskim raketama dok su plovili kroz Ormuski moreuz, pokazuju podaci kompanije za pomorsku bezbednost MARISKS.

Kako se navodi, reč je o dva komercijalna tankera - naftnom tankeru "Kavomaleas" pod malteškom zastavom i liberijskom tankeru za sirovu naftu "Ahelos".

Prema istim izvorima, mašinsko odeljenje tankera "Kavomaleas" pogođeno je sa dve rakete u u nedelju uveče, na približno osam nautičkih milja severozapadno od Kumzara u Omanu.

Udar je izazvao požar, koji je stavljen pod kontrolu pomoću brodskog sistema za gašenje požara ugljen-dioksidom. Posada je zatim bezbedno napustila brod i spasena je, a nisu prijavljeni incidenti zagađenja mora.

Otprilike u isto vreme, raketom je pogođen i tanker "Ahelos" dok je prolazio kroz Ormuski moreuz. Saopšteno je da su svi članovi posade bezbedni, a brod je kasnije viđen kako se kreće ka Omanu, preneo je "Katimerini".

Prema analizi kompanije, oba broda su plovila u okviru južnog tranzitnog koridora koji podržavaju američke snage, pre nego što su naglo smanjila brzinu ili prekinula emitovanje signala neposredno pred prijavljene napade.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) kasnije je saopštio da su onesposobljena dva tankera, koji su koristili, kako su oni naveli, “nebezbednu južnu rutu”.

Autor: Marija Radić