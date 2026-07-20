'EL MAJO' OSUĐEN U SAD NA DOŽIVOTNU ROBIJU: Tokom više decenija organizovao transport miliona kilograma kokaina

Meksički narko-bos Ismael “El Majo” Zambada osuđen je dana u Sjedinjenim Američkim Državama na doživotnu kaznu zatvora, nakon sporazuma o priznanju krivice sklopljenog prošle godine, u kojem je priznao da je, kao vođa nasilnog kartela Sinaloa, tokom više decenija organizovao transport miliona kilograma kokaina.

Američki okružni sudija Brajan Kogan izrekao je presudu na ročištu u saveznom sudu u Bruklinu, preneo je Rojters.

Zambada je jedan od najpoznatijih meksičkih narko-dilera osuđenih pred američkim sudom otkako je drugi vođa kartela Sinaloa, Hoakin “El Čapo” Guzman, 2019. godine osuđen na doživotnu robiju, podsetila je agencija.

Zambada je pristao da prizna krivicu po optužbama koje uključuju zaveru radi reketiranja i vođenje kontinuiranog kriminalnog poduhvata, nakon što je Ministarstvo pravde saopštilo da neće tražiti smrtnu kaznu.

Za navedena krivična predviđena je obavezna doživotna kazna zatvora.

Zambada je uhapšen u julu 2024. godine zajedno sa Hoakinom Guzmanom Lopezom, jednim od Guzmanovih sinova, nakon što je njihov avion sleteo na malu pistu u Novom Meksiku.

Guzman Lopez je u međuvremenu priznao krivicu po optužbama za trgovinu drogom i on služi doživotnu kaznu u zatvoru sa maksimalnim obezbeđenjem u Koloradu.

Advokat 76-godišnjeg Zambade, Frenk Perez, naveo je u sudskom podnesku od 6. jula da je njegov klijent bio potpuno svestan da će dobiti doživotnu kaznu kada je odlučio da preuzme odgovornost za svoja krivična dela.

Perez je zatražio od sudije Kogana da preporuči Zavodu za izvršenje zatvorskih sankcija da Zambada, koji je u osmoj deceniji života, bude smešten u ustanovu u kojoj će dobijati adekvatnu medicinsku negu.

Tužioci iz kancelarije američkog tužioca u Bruklinu rekli su da zatvori koje je predložio Perez možda nisu opremljeni da se nose sa bezbednosnim problemima koje predstavlja Zambada, uključujući mogućnost da bi on mogao da nastavi da rukovodi aktivnostima kartela iza rešetaka.

Autor: Marija Radić