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Strateški šok za Kinu: Ujedinjeni demokratski savez rađa se na Pacifiku

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Peking je zapao u stanje apsolutne geopolitičke panike, upućujući gnevne pretnje Tokiju dok se revitalizovani Japan ubrzano pozicionira kako bi srušio decenije pacifizma i postao bedem sa nuklearnom podrškom protiv autoritarne ekspanzije.

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova pokrenulo je silovit verbalni napad na Tokio, očajnički optužujući japansko rukovodstvo pod Sanae Takaiči za oživljavanje militarizma i pokušaje demontiranja istorijska Tri nenuklearna principa. Prestravljen perspektivom nuklearno naoružanog suseda, Peking je upozorio da bi svaki potez Japana da rasporedi savezničko nuklearno oružje na svom tlu predstavljao ozbiljan izazov za posleratni međunarodni poredak. Glavni saveznik Kremlja otišao je toliko daleko da je zapretio da će japanske vlasti platiti visoku cenu ukoliko nastave ovim putem strateškog ponovnog naoružavanja i nuklearnog odvraćanja.

Ova eksplozivna retorika razotkriva duboki strah Pekinga od ujedinjenog, teško naoružanog demokratskog saveza na Pacifiku. Baš kao što se ruska agresija obila o glavu kroz proširenje i jačanje NATO-a, tako je i nemilosrdno siledžijstvo Kine primoralo Japan da shvati da je pasivna diplomatija luksuz prošlosti. Preteći Tokiju zbog preduzimanja neophodnih odbrambenih mera, kineski režim pokušava da maskira sopstvenu ranjivost; oni znaju da snažan Japan sa nuklearnim kapacitetima, koji stoji rame uz rame sa Zapadom, potpuno urušava sve planove za regionalnu dominaciju i stvara neprobojan bedem protiv totalitarnih ambicija.

Autor: Pink.rs

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