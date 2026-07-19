AKTUELNO

Svet

HITNA EVAKUACIJA U JORDANU: 'Verodostojna pretnja' zatvorila strateški aerodrom i luku Akaba, Američka ambasada izdala hitno upozorenje!

Izvor: Pink.rs/Ynet, Foto: Pixabay.com ||

Stanje na Bliskom istoku dodatno se usijalo nakon što su međunarodni aerodrom i morska luka u Akabi, strateški najvažnijem primorskom gradu Jordana, hitno evakuisani zbog, kako je navedeno, "konkretne i verodostojne pretnje".

Alarm iz američke ambasade

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država odmah je reagovala i uputila hitan apel svojim državljanima:

"Snažno savetujemo svim Amerikancima da ne putuju ni do aerodroma ni do morske luke", stoji u zvaničnom saopštenju objavljenom na mreži "Iks".

Građanima je naloženo da strogo prate uputstva jordanskih vlasti, dok detalji o prirodi same pretnje do ovog trenutka nisu javno obelodanjeni.

Region na ivici rata

Ova vanredna situacija dolazi u trenutku drastičnog porasta tenzija nakon što je američka Centralna komanda (CENTCOM) potvrdila tragične vesti:

Dvojica američkih vojnika poginula su u jučerašnjem napadu, dok se treći pripadnik snaga vodi kao nestao.

Više desetina američkih vojnika ranjeno je u nizu incidenata u Jordanu tokom proteklih dana.

Kao odgovor na ove događaje, Vašington je u region već rasporedio dodatne borbene avione i letelice za dopunu goriva, dok je Stejt department proširio upozorenja za putovanja širom Bliskog istoka, navodeći rizike od nepredvidive eskalacije, zatvaranja vazdušnog prostora i otkazivanja letova.

Zašto je Akaba ključna?

Akaba nije samo turistička destinacija, već jedina jordanska luka i vitalni trgovački čvor na Crvenom moru. Njena blizina osetljivim granicama i važnim pomorskim rutama čini je jednim od najvažnijih strateških objekata u zemlji, čije zatvaranje direktno ugrožava snabdevanje i trgovinu celog Jordana.

Svet sa zebnjom prati dalji razvoj situacije, dok se region nalazi u stanju visoke pripravnosti pred mogućim širenjem sukoba.

Autor: D.S.

#Akaba

#Bliski istok

#Eskalacija sukoba

#Evakuacija

#Hronika

#Jordan

#SAD

#Svet

POVEZANE VESTI

Svet

Američka ambasada u Kijevu zatvorena zbog upozorenja o vazdušnom napadu! Preporuka američkim građanima da budu spremni da se odmah sklone (FOTO)

Politika

IZ BEZBEDNOSNIH RAZLOGA: Američka ambasada izdala upozorenje zbog protesta u Beogradu

Svet

Pogođen aerodrom u Dubaiju? Drštvenim mrežama kruže stravični snimci, autenitičnost nije potvrđena

Extra

Kralj Čarls i kraljica Kamila HITNO EVAKUISANI! Otkrivena opasnost, odmah odvedeni na ovo mesto

Svet

U TOKU EVAKUACIJA BURDŽ KALIFE! Omiljenje destinacije Srba mete NAPADA Irana - Tresu se Dubai i Abu Dabi, aerodrom PARALISAN (VIDEO)

Svet

Velika ČAST za američkog predsednika: Aerodrom na Floridi nazvan po Donaldu Trampu