HITNA EVAKUACIJA U JORDANU: 'Verodostojna pretnja' zatvorila strateški aerodrom i luku Akaba, Američka ambasada izdala hitno upozorenje!

Stanje na Bliskom istoku dodatno se usijalo nakon što su međunarodni aerodrom i morska luka u Akabi, strateški najvažnijem primorskom gradu Jordana, hitno evakuisani zbog, kako je navedeno, "konkretne i verodostojne pretnje".

Alarm iz američke ambasade

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država odmah je reagovala i uputila hitan apel svojim državljanima:

"Snažno savetujemo svim Amerikancima da ne putuju ni do aerodroma ni do morske luke", stoji u zvaničnom saopštenju objavljenom na mreži "Iks".

Građanima je naloženo da strogo prate uputstva jordanskih vlasti, dok detalji o prirodi same pretnje do ovog trenutka nisu javno obelodanjeni.

Region na ivici rata

Ova vanredna situacija dolazi u trenutku drastičnog porasta tenzija nakon što je američka Centralna komanda (CENTCOM) potvrdila tragične vesti:

Dvojica američkih vojnika poginula su u jučerašnjem napadu, dok se treći pripadnik snaga vodi kao nestao.

Više desetina američkih vojnika ranjeno je u nizu incidenata u Jordanu tokom proteklih dana.

Kao odgovor na ove događaje, Vašington je u region već rasporedio dodatne borbene avione i letelice za dopunu goriva, dok je Stejt department proširio upozorenja za putovanja širom Bliskog istoka, navodeći rizike od nepredvidive eskalacije, zatvaranja vazdušnog prostora i otkazivanja letova.

Zašto je Akaba ključna?

Akaba nije samo turistička destinacija, već jedina jordanska luka i vitalni trgovački čvor na Crvenom moru. Njena blizina osetljivim granicama i važnim pomorskim rutama čini je jednim od najvažnijih strateških objekata u zemlji, čije zatvaranje direktno ugrožava snabdevanje i trgovinu celog Jordana.

Svet sa zebnjom prati dalji razvoj situacije, dok se region nalazi u stanju visoke pripravnosti pred mogućim širenjem sukoba.



Autor: D.S.