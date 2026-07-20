Stratcom centar upozorava: Moskva uvozi nastavnike na okupirane teritorije kako bi ukrajinsku decu pripremila za rusku vojnu regrutaciju

Ruske okupacione vlasti intenziviraju sistemsku indoktrinaciju i ideološki pritisak na ukrajinsku decu u okupiranim oblastima, sa dugoročnim ciljem da ih pripreme za vojnu regrutaciju i mobilizaciju u ruske oružane snage, upozorava ukrajinski Centar za strateške komunikacije .

Prema podacima ukrajinskog Centra za nacionalni otpor, okupaciona administracija je u ove regione dovela novu grupu od 50 „prosvetnih radnika“ iz različitih delova Rusije. Kako bi ih privukao na okupirane teritorije, Kremlj im je obezbedio visoke plate, stambene subvencije i druge finansijske olakšice.Iako Moskva zvanično pravda dolazak ruskih nastavnika „nedostatkom lokalnog kadra“, stvarni cilj je potpuni preokret ukrajinskog obrazovnog sistema i njegovo nasilno prilagođavanje ruskim obrazovnim standardima.

Od predstojećeg septembra, nastava u školama na okupiranim teritorijama vodiće se isključivo po ruskim programima i uz korišćenje ruskih udžbenika. Ovaj proces podrazumeva, izvrtanje istorijskih cinjenica kroz korišćenje nastavnih materijala u kojima je istorija Ukrajine i regiona radikalno izmenjena.

Uvođenje predmeta koji imaju za cilj opravdavanje ruske agresije. Sistematsko potiskivanje ukrajinskog jezika, kulture i nacionalne svesti kod najmlađih.Bezbednosni analitičari ističu da ova strategija ima jasnu vojnu komponentu. Kroz redovne lekcije, vanškolske aktivnosti i specijalne patriotske programe, deci se usađuje lojalnost Ruskoj Federaciji, dok se istovremeno iskrivljuje njihova percepcija o sopstvenoj domovini.

„Krajnji cilj ovog masovnog ispiranja mozga jeste stvaranje generacije koja će biti potpuno lojalna Moskvi, kako bi se ta ista ukrajinska deca u bliskoj budućnosti mogla nesmetano gurnuti u rusku vojnu regrutaciju i iskoristiti za dalje ratne napore“, navodi se u izveštaju Stratcom centra.

Autor: Pink.rs