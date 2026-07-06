Centar za strateške komunikacije razotkrio pet najvećih ruskih dezinformacija protekle nedelje

Ukrajinski Centar za strateške komunikacije objavio je nedeljni pregled najdominantnijih lažnih vesti koje su ruske propagandne mreže plasirale u javnost.

Analiza pokazuje da je fokus Moskve bio usmeren na preuveličavanje sopstvenih uspeha na frontu, fabrikovanje stranih medijskih sadržaja, manipulaciju kretanjem ukrajinskog rukovodstva i pokušaje destabilizacije odnosa sa ključnim evropskim saveznicima.

Kontrola nad Konstantinovkom i preuveličavanje uspeha na frontu

Glavni propagandni narativ, koji je plasirao i sam portparol Kremlja Dmitrij Peskov, ticao se tvrdnje da je Konstantinovka potpuno pod kontrolom ruskih trupa. Ove navode zvanično su demantovali predsednik Volodimir Zelenski i predstavnici Odbrambenih snaga Ukrajine. Podaci iz vojnih sistema „Dzvin“ i DELTA potvrđuju da grad ostaje pod čvrstom kontrolom ukrajinske vojske, a da ruska saopštenja ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu.

Pored toga, Stratcom je demantovao i tvrdnju Vladimira Putina da je Rusija od početka ove godine „oslobodila“ više od tri hiljade kvadratnih kilometara u Donbasu. Analiza nezavisnog OSINT projekta DeepState pokazuje da su ruske trupe u tom periodu zauzele oko 770 kvadratnih kilometara, što je skoro četiri puta manje od brojki koje navodi Kremlj. Istovremeno, ukrajinske snage kontinuirano izvode operacije za oslobađanje teritorija, koje se iz bezbednosnih razloga ne objavljuju odmah, što znači da je stvarna ruska kontrola potencijalno još manja.

Fabrikovane naslovnice u Francuskoj i laži o bekstvu rukovodstva

Na međunarodnom planu, ruska propaganda je širila lažne naslovnice uglednih francuskih medija sa tvrdnjom da su građani Francuske ostali bez klima-uređaja zbog finansijske pomoći Ukrajini. Proverom je utvrđeno da je reč o grubim falsifikatima i da nijedna od pomenutih francuskih publikacija nikada nije objavila takve materijale ili tekstove.

Unutar same Ukrajine, plasiran je narativ o navodnom „bekstvu Zelenskog i kolapsu fronta“. Ova dezinformacija se pojavila nakon zvanične posete ukrajinskog predsednika Irskoj. U stvarnosti, Zelenski je boravio u Dablinu radi unapred zakazanih državnih sastanaka, a nakon upozorenja o pripremi masovnog ruskog vazdušnog udara, vratio se u Kijev pre predviđenog roka.

Pokušaj narušavanja ukrajinsko-poljskih odnosa

Poslednja velika dezinformacija ove nedelje ticala se tvrdnji o navodnom masovnom bojkotu poljske robe od strane Ukrajinaca. Ovaj narativ je širila mreža NewsFactoryPL, platforma koja se već duže vreme koristi za promociju ruskih interesa u Poljskoj. Autori kampanje nisu ponudili nijedan dokaz za postojanje bojkota, već su zapravo pozivali Poljake da odbace ukrajinske proizvode, pokušavajući da na taj način veštački izazovu neprijateljstvo i podele između ukrajinskog i poljskog društva.

