Anatomija dezinformacija: Centar za strateške komunikacije razotkrio najveće laži ruske propagande

Ruska propagandna mašinerija radila je u punom kapacitetu proteklih dana, koristeći državne medije, anonimne Telegram kanale i koordinisane mreže uticajnih influensera za širenje lažnih vesti.

Ukrajinski Centar za strateške komunikacije objavio je detaljnu analizu najistaknutijih dezinformacija koje su imale za cilj diskreditaciju ukrajinskog rukovodstva, prikrivanje ratnih zločina nad civilima i izazivanje panike među stanovništvom.

Izmišljeno bekstvo porodice predsednika ZelenskogKremaljski izvori plasirali su senzacionalističku vest da su deca predsednika Volodimira Zelenskog tajno prebačena u inostranstvo korišćenjem tuđih dokumenata i skrivenih ruta. Zvanični podaci pokazuju da za ove tvrdnje ne postoji nijedan dokaz ili relevantna potvrda. Reč je o klasičnoj manipulaciji zasnovanoj na navodnim anonimnim „curenjima“ informacija, što je prepoznatljiva šema kojom se pokušava urušiti moral vojske i poverenje u državni vrh u trenucima krize.

Ismevanje stvarnih žrtava i tvrdnje o „televizijskoj režiji“ u Kijevu

Nakon razornog ruskog vazdušnog udara na Kijev, propagandni kanali pokrenuli su talas brutalnog ismevanja jedne žene koja je preživela napad zajedno sa svojim šestogodišnjim detetom. Kreatori dezinformacija su se fokusirali na njen fizički izgled kako bi ubedili javnost da je čitava priča zapravo gluma i televizijska scenografija.

Ovo je standardni i prepoznatljivi obrazac ponašanja Moskve nakon napada na stambene objekte – primarni cilj je dehumanizacija i diskreditacija samih žrtava kako bi se skrenula pažnja javnosti sa ruskog terorizma nad civilnim stanovništvom.

Navodno angažovanje maloletnika za uručenje vojnih poziva

Na društvenim mrežama proširila se vest da se u Čerkaskoj oblasti sprovodi masovna regrutacija učenika u Teritorijalne centre za regrutaciju (TSK) kako bi maloletnici delili pozive za vojsku. Glavna uprava Nacionalne policije u Čerkaskoj oblasti zvanično je i oštro demantovala ove navode. Policijski zvaničnici su naglasili da se nikakvo angažovanje niti regrutacija maloletnih lica za zvanične državne i vojne funkcije ne sprovodi, te da je u pitanju apsolutna izmišljotina usmerena na izazivanje unutrašnjeg revolta.

Preuveličavanje teritorijalne kontrole u Zaporožju

Izjava predsednika Vladimira Putina da Rusija kontroliše osamdeset odsto Zaporoške oblasti munjevito je preplavila ruske medije i pro-kremaljske digitalne platforme. Stvarno stanje na terenu potpuno demantuje ove tvrdnje, s obzirom na to da ruske snage ne kontrolišu čak ni celokupan deo oblasti na levoj obali reke Dnjepar. Portparol Odbrambenih snaga juga, Vladislav Vološin, potvrdio je da je najmanje oko petnaest odsto teritorije na levoj obali Zaporožja i dalje pod čvrstom kontrolom ukrajinske vojske, ne računajući desnu obalu i sam grad Zaporožje koji su potpuno nedostupni za ruske trupe.

Veštačko širenje panike među ukrajinskim izbeglicama u Evropskoj uniji

Kroz kanale namenjene stranoj publici, Moskva je lansirala priču o navodnoj pripremi masovne deportacije Ukrajinca vojnog uzrasta iz zemalja Evropske unije, a nakon što se završi važenje mehanizma privremene zaštite.

Ova tvrdnja je ocenjena kao zlonamerna manipulacija jer unutar Evropske unije nisu donete nikakve odluke o prisilnom proterivanju ili masovnoj deportaciji ukrajinskih državljana. Krajnji cilj ove kampanje jeste podizanje tenzija, izazivanje panike i stvaranje dubokog osećaja nesigurnosti među ukrajinskim izbeglicama koje se nalaze u inostranstvu.

Autor: A.A.