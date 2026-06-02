Ruska propagandna mašinerija imala je još jednu izuzetno dinamičnu nedelju tokom koje je, koristeći državne medije, anonimne Telegram kanale i razgranate mreže proruskih naloga na društvenim mrežama, aktivno širila lažne vesti.

Prema najnovijoj analizi ukrajinskog Centra za strateške komunikacije (SPRAVDI), fokus Moskve bio je na diskreditaciji mobilizacije, širenju panike oko nuklearne bezbednosti i plasiranju izmišljotina o privatnom životu ukrajinskog rukovodstva.

Propagandni udar na nuklearnu bezbednost i inscenirani incidenti

Jedna od najozbiljnijih sabotaža u medijskom prostoru bila je tvrdnja da je Ukrajina upotrebila bespilotnu letelicu za napad na nuklearnu elektranu Zaporožje, pri čemu je navodno probijen zid jednog od energetskih blokova. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine oštro je osudilo ove navode, označivši ih kao opasnu informacionu operaciju Rusije. Zvanični Kijev je podsetio javnost da Ukrajina nema apsolutno nikakav razlog da napada sopstveno nuklearno postrojenje nad kojim svim silama pokušava da povrati kontrolu, što su u zvaničnom saopštenju potvrdile i Južne odbrambene snage Ukrajine.

Istovremeno, društvenim mrežama su počeli da kruže snimci koji navodno prikazuju grupu sportista u jednoj teretani kako pruža fizički otpor radnicima teritorijalnih centara za regrutaciju (TCC) i izbacuje ih iz objekta. Detaljnom proverom koju je sproveo Centar SPRAVDI, utvrđeno je da je video-materijal zapravo snimljen na privremeno okupiranoj teritoriji Ukrajine pod kontrolom ruskih snaga. Ova koordinisana psihološka operacija imala je jasan cilj da veštački podigne tenzije u društvu i diskredituje zvanični proces mobilizacije.

Od lažnih miliona prve dame do recikliranja mračnih narativa

Nivo apsurda u ruskim medijima dostigao je vrhunac plasiranjem vesti da je prva dama Ukrajine, Olena Zelenska, navodno pobegla iz zemlje noseći sa sobom 66 miliona evra u gotovini i velike količine zlata. Analitičari su utvrdili da je ova dezinformacija potekla sa proruskog naloga na mreži X koji u svom opisu otvoreno navodi da se bavi parodijom. Dok se vest širila propagandnim kanalima, Olena Zelenska je u realnom vremenu nastavila da redovno i javno učestvuje na zvaničnim događajima unutar Ukrajine.

U domenu dehumanizacije ukrajinskog društva, Kremlj je ponovo pribegao staroj matrici optužujući Ukrajinu da navodno ilegalno prodaje decu radi trgovine organima i predaje ih istopolnim porodicama na Zapadu. Kao i obično, moskovski izvori nisu ponudili nijedan dokaz za ove gnusne tvrdnje, već su se pozivali isključivo na sopstvene fabrikovane izveštaje. Međunarodna zajednica podseća da upravo Ruska Federacija sprovodi dokazanu i sistemsku deportaciju ukrajinske dece sa okupiranih teritorija, zbog čega je Međunarodni krivični sud već izdao naloge za hapšenje Vladimira Putina i komesarke Marije Lvove-Belove.

Konačno, ekonomska karta je odigrana preko Viktora Medvedčuka, političara optuženog za veleizdaju, koji je plasirao tvrdnju da građani Ukrajine žive u siromaštvu isključivo zbog proevropske politike aktuelne vlasti. Ekonomski podaci, međutim, govore suprotno jer su cene osnovnih životnih namirnica u Ukrajini i dalje znatno niže nego u većini zemalja Evropske unije. Postojeći jaz u prihodima i ekonomski pritisak nisu rezultat evropskih integracija, već direktna i razorna posledica ruske vojne agresije koja je poremetila strukturne ekonomske tokove u zemlji.

