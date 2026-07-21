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Megan Markl besna? Susret sa kraljem Čarlsom probudio kod princa Harija želju za povratkom u kraljevsku porodicu

Izvor: Pink.rs/Radar Online, Foto: Tanjug ||

Princ Hari navodno želi da se vrati "polovično" u kraljevsku porodicu i da deli vreme između SAD i Velike Britanije, što je navodno izazvalo žestoke tenzije i gnev kod Megan Markl.

Novi pritisak oko povratka i bezbednosti

Nakon što su princ Hari i Megan Markl sa decom posetili Veliku Britaniju i održali privatni sastanak sa kraljem Čarlsom III i kraljicom Kamilom na imanju Hajgrouv, kod Harija se navodno ponovo probudila želja za redovnim boravkom u domovini.

Izvori bliski paru navode da Hari smatra da aranžman ne mora da bude „sve ili ništa“ i da se nada pronalaženju rešenja kako bi sa porodicom češće boravio u Britaniji uz odgovarajuće mere bezbednosti. Podsetimo, Hari je ranije vodio pravne bitke sa britanskim Ministarstvom unutrašnjih poslova u vezi sa ukidanjem njegovog policijskog obezbeđenja o trošku države.

Strahovanja od pritisaka i medijske pažnje

Sa druge strane, izvori tvrde da Megan Markl ni najmanje nije oduševljena ovom idejom, jer se plaši obnavljanja pritisaka, medijske pažnje i unutrašnjih tenzija od kojih su pokušali da pobegnu kada su 2020. godine preselili u Kaliforniju.

Iako poštuje Harijevu želju da njihova deca, Arči i Lilibet, upoznaju svoje britanske korene, ona ostaje veoma oprezna prema ideji o „hibridnom“ kraljevskom statusu koji bi mogao da otvori stara pitanja.

Autor: D.S.

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#kralj Čarls III

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