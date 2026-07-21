AKTUELNO

Svet

UHAPŠEN MUŠKARAC U NEMAČKOJ: Provalio u poslastičarnicu, pa ukradene kolače delio prolaznicima u parku

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Christoph Reichwein ||

Nemačka policija uhapsila je 31-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je tokom noći provalio u poslastičarnicu u Bremenu i ukrao veću količinu hrane i pića, uključujući kolače, sladoled, kafu, alkohol i bezalkoholna pića.

Provala otkrivena zbog nesvakidašnjeg ponašanja osumnjičenog

U saopštenju policije navodi se da je osumnjičeni u najmanje devet navrata iznosio robu iz objekta u torbama za kupovinu, a materijalna šteta procenjuje se na nekoliko hiljada evra.

Deljenje plena prolaznicima: Nakon provale, muškarac je u obližnjem parku prolaznicima delio deo ukradene robe, uključujući kolače.

Reakcija građana: Upravo ovo nesvakidašnje deljenje slatkiša izazvalo je sumnju građana, koji su odmah obavestili policiju.

Policajci su ubrzo pronašli i uhapsili osumnjičenog.

Autor: D.S.

#Bremen

#Hapšenje

#Krađa

#Nemačka

#poslastičarnica

POVEZANE VESTI

Region

'NEŠTO STRAŠNO SAM UČINIO SVOJOJ SUPRUZI' Muškarac (46) iz BiH ubio ženu u hotelskoj sobi, pa izbezumljeno prišao prolaznicima

Svet

Muškarac izbo 3 osobe u Nemačkoj: Krvoproliće u Haleu, nožem nasrnuo i na devojčicu

Region

FILMSKA PLJAČKA U PODGORICI: Lopov provalio u kuću i odneo izuzetno vredan plen

Hronika

U Kragujevcu uhapšen muškarac: Osumnjičen da je iz crkve ukrao oko 40.000 dinara

Hronika

UHAPŠEN MLADIĆ (20) ZBOG UBISTVA U ČAČKU! Tinejdžera izbo nožem na Gradskoj plaži, pa pobegao

Svet

BRUTALAN ZLOČIN U FRANCUSKOJ! Muškarac upao u kuću KOMŠIJE i prerezao mu vrat, tvrdi da više NIJE MOGAO DA UZDRŽI BUKU!