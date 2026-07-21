UHAPŠEN MUŠKARAC U NEMAČKOJ: Provalio u poslastičarnicu, pa ukradene kolače delio prolaznicima u parku

Nemačka policija uhapsila je 31-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je tokom noći provalio u poslastičarnicu u Bremenu i ukrao veću količinu hrane i pića, uključujući kolače, sladoled, kafu, alkohol i bezalkoholna pića.

Provala otkrivena zbog nesvakidašnjeg ponašanja osumnjičenog

U saopštenju policije navodi se da je osumnjičeni u najmanje devet navrata iznosio robu iz objekta u torbama za kupovinu, a materijalna šteta procenjuje se na nekoliko hiljada evra.

Deljenje plena prolaznicima: Nakon provale, muškarac je u obližnjem parku prolaznicima delio deo ukradene robe, uključujući kolače.

Reakcija građana: Upravo ovo nesvakidašnje deljenje slatkiša izazvalo je sumnju građana, koji su odmah obavestili policiju.

Policajci su ubrzo pronašli i uhapsili osumnjičenog.



Autor: D.S.