AKTUELNO

Svet

FRANCUSKA UVODI ZABRANU: Makron presekao – zabrana društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Izvor: Pink.rs/AP, Foto: Tanjug/Risto Bozović ||

Francuski parlament usvojio je zakon kojim se zabranjuje pristup društvenim mrežama za decu mlađu od 15 godina, čime je Francuska postala prva zemlja u Evropi koja je uvela ovako strogu digitalnu starosnu granicu.

Inicijativu je čvrsto podržao francuski predsednik Emanuel Makron kao ključnu reformu svog mandata, sa ciljem da se maloletnici zaštite od štetnog uticaja i zavisnosti koje izazivaju platforme poput TikToka, Instagrama i Snapchata.

Detalji zakona i primena

Prema usvojenom zakonu, planirano je da primena počne u dve faze:

Od 1. septembra: Stupа na snagu zabrana otvaranja novih naloga za sve mlađe od 15 godina. Istovremeno, u srednjim školama stupa na snagu i zabrana upotrebe mobilnih telefona.

Od januara 2027. godine: Zabrana će se u potpunosti primenjivati i na postojeće naloge maloletnika, koji će morati da budu zatvoreni ukoliko platforme ne prilagode sisteme verifikacije godina.

Zakon izuzima edukativne veb-sajtove, onlajn enciklopedije i platforme za razvoj otvorenog softvera, dok će tehnološke kompanije morati da uvedu stroge sisteme potvrde starosti odobrene od strane nadležnih regulatornih tela.

Autor: D.S.

#Društvene mreže

#Emanuel Makron

#Evropa

#Francuska

#Instagram

#Snapchat

#TikTok

POVEZANE VESTI

Svet

Francuska uvodi zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 15 godina: Zakon dobio zeleno svetlo

Društvo

Grčka uvodi ograničenja za društvene mreže deci mlađoj od 15 godina: Svi se pitaju koja pravila će da važe dok smo na moru

Svet

NEMA VIŠE DRUŠTVENIH MREŽA ZA MLAĐE OD 16 GODINA! Australija počela da primenjuje zabranu, vlada premijera Albanezea se prva u svetu odlučila na ovaj

Svet

Danska ZABRANJUJE društvene mreže za MLAĐE OD 15 GODINA

Auto/Tech

PARLAMENT jedne evropske države USVOJIO ZAKON: Zabranjene društvene mreže za mlađe od 15 godina

Svet

ZBOG MASOVNOG UBISTVA U ŠKOLI: Ova zemlja predlaže zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina