ZBOG MASOVNOG UBISTVA U ŠKOLI: Ova zemlja predlaže zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina

Kanadski ministar kulture Mark Miler predstavio je novi Zakon o bezbednosti društvenih mreža kojim bi se osobama mlađim od 16 godina zabranio pristup platformama, dok bi tehnološke kompanije mogle da izbegnu zabrane ukoliko dokažu da efikasno štite maloletnike od štetnog sadržaja.

Zakon predviđa sveobuhvatne mere za regulisanje čet-botova i suzbijanje štetnog sadržaja na internetu, a njime bi bilo uspostavljeno regulatorno telo zaduženo za nadzor nad primenom propisa, prenosi BBC.

Predlog zakona C-34 definiše sedam kategorija štetnog sadržaja, uključujući materijale koji podstiču zlostavljanje dece, mržnju ili nasilje.

Ukoliko dođe do prekršaja, predviđene su kazne veće od 10 miliona dolara ili do tri odsto bruto globalnog prihoda kompanije

Zakonom je predviđeno i osnivanje nezavisne Komisije za digitalnu bezbednost Kanade, koja bi nadzirala sprovođenje propisa, dok bi njene članove imenovala savezna vlada.

- Dovoljno je reći da ćemo preduzeti sve razumne mere kako bismo osigurali da su deca bezbedna u ovoj zemlji - rekao je Miler novinarima.

Iako vlada ističe potrebu za strožom regulacijom, organizacije za zaštitu slobode govora smatraju da bi pitanja štetnog sadržaja morala da se reše u okviru postojećih zakona u skladu sa kanadskim krivičnim zakonikom.

Sara Ostin iz organizacije "Čildren Firs Kanada" ocenila je da bi kanadski model mogao da podstakne tehnološke kompanije da unaprede politike zaštite korisnika, što bi "koristilo ne samo deci već svim Kanađanima".

Bezbednost na internetu je bila glavna tema u Kanadi nakon masovne pucnjave u školi u Britanskoj Kolumbiji u februaru, kada je otkriveno da je osumnjičeni (18) koristio ChatGPT kako bi razgovarao o oružanom nasilju mesecima pre napada u kojem je osam osoba ubijeno.

Kompanija OpenAI je tada kritikovana jer nije prijavila nalog osumnjičenog policiji što je dovelo do pismenog izvinjenja izvršnog direktora Sema Altmana porodicama žrtava. Zabrane društvenih medija za tinejdžere razmatraju i druge zemlje, uključujući Veliku Britaniju, koja će objaviti zabranu sledeće nedelje.

U Grčkoj, zabrana za decu mlađu od 15 godina trebalo bi da stupi na snagu u januaru. Australija je pre šest meseci postala prva zemlja koja je zabranila pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina, uz kazne do 27.7 miliona evra za kompanije koje ne uvedu zabrane, zbog čega je vlada već pokrenula pet istraga protiv velikih tehnoloških firmi.

Autor: S.M.