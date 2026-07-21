Beba stara četiri meseca umrla od gladi, sud kaznio roditelje monstrume: Užas u Nemačkoj

Pokrajinski sud u gradu Iceh u nemačkoj pokrajini Šlezvig-Holštajn osudio je na doživotnu kaznu zatvora roditelje koji su svoju četvoromesečnu bebu ostavili da umre od gladi u Brunsbitelu, ocenivši da je reč o ubistvu uz teško zlostavljanje osobe koja je bila pod njihovom zaštitom.

Predsedavajući sudija Johan Lohman rekao je prilikom izricanja presude da slučaj "ostavlja čoveka bez reči", preneo je Špigel.

Sudsko veće utvrdilo je da je dokazano da su optuženi, koji su u vreme zločina imali po 24 godine, u septembru 2025. godine u svom stanu toliko zanemarili bebu da je ona preminula 26. septembra.

Obdukcijom je tada utvrđeno da je dete umrlo od posledica izgladnjivanja. Tužilaštvo je tražilo osuđujuću presudu za ubistvo, ocenjujući da je ispunjen element okrutnosti kao otežavajuća okolnost.

Prema navodima tužilaštva, roditelji nisu obezbedili dovoljno hrane i tečnosti za devojčicu rođenu u maju 2025. godine i svesno su prihvatili mogućnost da dete neće preživeti.

Sie ließen ihr Baby qualvoll verhungern – Gericht verurteilt Eltern zu lebenslanger Haft https://t.co/RKR3TedgZ7 pic.twitter.com/J5zlfdiuck — WELT (@welt) 21. јул 2026.

Tokom suđenja roditelji su govorili o teškoćama sa kojima su se suočavali u brizi o bebi. Oni imaju i blizance koji su u vreme smrti deteta imali tri godine.

"Stalno sam imao osećaj da ne uspevam da budem pravičan prema deci", rekao je otac, dodajući da se ne seća čitavog meseca u kojem je dete preminulo, sve do samog dana smrti.

Majka je pred sudom rekla da su roditelji oko dve nedelje pre smrti primetili da beba gubi na težini, navodeći da su tada odlučili da je češće doje i dodatno hrane.

Prema njenim rečima, iako dete nije prihvatalo flašicu, roditelji su odložili odlazak kod pedijatra, pravdajući to time da su i njihovi blizanci ranije imali oscilacije u težini.

Majka je takođe rekla da se njena preopterećenost obavezama ogledala i u propuštanju zakazanih pregleda kod lekara.

pročitajte još STRAVIČAN MASAKR U NEMAČKOJ: Muškarac zbog ćerke ubio šestoro ljudi

Autor: Marija Radić