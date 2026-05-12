SKANDAL U NEMAČKOJ: Ortoped tajno snimao i seksualno zlostavljao pacijentkinje

Pokrajinski sud u Osnabriku u Nemačkoj osudio je 43-godišnjeg ortopeda na pet i po godina zatvora nakon što je utvrđeno da je u svojoj ordinaciji od 2018. godine tajno snimao i seksualno zlostavljao pacijentkinje, među kojima je bilo više maloletnih osoba.

Sud mu je, takođe, izrekao doživotnu zabranu lečenja, prenosi Špigel.

Sudsko veće je utvrdilo da je lekar iz okruga Osnabrik od 2018. godine tajno snimao pacijentkinje tokom pregleda. Kasnije ih je fotografisao polugole i bez njihovog znanja, uz dodirivanje intimnih delova tela, bez ikakvog medicinskog opravdanja.

Sudija je navela da je optuženi pacijentkinjama govorio da se radi o medicinskim pregledima, iako stvarni medicinski razlozi nisu postojali.

Zaključeno je da je lekar delovao iz voajerskog poriva, koji je, prema njegovim navodima, imao još od puberteta. Tokom studija je već tajno snimao koleginice, a kasnije je, pod izgovorom medicinskog rada, nastavio sa istim ponašanjem, navodi Špigel.

Prema sudu, pregledano je više od 9.000 snimaka, a nijedan nije uključivao muškarce.

Sudija je istakla da je optuženi bio cenjen lekar koji je delovao kao "fantastičan ortoped", zbog čega je šok među pacijentkinjama bio posebno velik nakon otkrivanja slučaja. Mnoge su izgubile poverenje u lekare, dok su neke razvile strah od intimnih pregleda, navodi list i dodaje da nema dokaza da su snimci dalje distribuirani.

Autor: D.Bošković