ŠOK U KIJEVU: Zelenski smenio Oleksandra Sirskog

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smenio je vrhovnog komandanta zemlje Aleksandra Sirskog.
Njegova smena dolazi samo nekoliko dana nakon smene popularnog ministra odbrane Mihaila Fedorova - potez koji je izazvao ulične proteste širom zemlje. Prvobitne glasine da je kraj Fedorovljevog mandata povezan sa sukobom između njih dvojice ubrzo su potvrđene.
SONDAKİKA— Conflict (@ConflictTR) 21. јул 2026.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Başkomutanı Sırski'yi görevden alarak yerine General Drapatyi'yi atadı. pic.twitter.com/JfVq4NnQKf
Fedorov (35) je široko hvaljen zbog energiziranja ministarstva i transformacije oružanih snaga, kao i zbog vođenja kampanje protiv korupcije.
Sirskog (60) mnogi u Ukrajini vide kao komandanta sovjetske škole koji nerado sprovodi radikalne promene u vojsci.
Autor: Pink.rs