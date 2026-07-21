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ŠOK U KIJEVU: Zelenski smenio Oleksandra Sirskog

Izvor: Pink.rs/alo.rs, Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky ||

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smenio je vrhovnog komandanta zemlje Aleksandra Sirskog.

Njegova smena dolazi samo nekoliko dana nakon smene popularnog ministra odbrane Mihaila Fedorova - potez koji je izazvao ulične proteste širom zemlje. Prvobitne glasine da je kraj Fedorovljevog mandata povezan sa sukobom između njih dvojice ubrzo su potvrđene.

Fedorov (35) je široko hvaljen zbog energiziranja ministarstva i transformacije oružanih snaga, kao i zbog vođenja kampanje protiv korupcije.

Sirskog (60) mnogi u Ukrajini vide kao komandanta sovjetske škole koji nerado sprovodi radikalne promene u vojsci.

Autor: Pink.rs

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