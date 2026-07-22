Rumunija sumnjiči Rusiju za napad pomorskim dronovima na civilni tanker u Crnom moru

Rumunski zvaničnici saopštili su da je Rusija najverovatnije odgovorna za napad na civilni brod „Gas Lisbon“, koji je prevozio tečni naftni gas na ruti iz Aleksandrije ka ukrajinskoj luci Reni na Dunavu.

Incident se dogodio u Crnom moru, oko 20 nautičkih milja od rumunske obale, izvan teritorijalnih voda ove članice NATO-a.

Prema informacijama nadležnih službi, brod pod zastavom Liberije, koji je nosio skoro četiri hiljade tona propana, pogođen je sa tri napadačka pomorska drona.

Prvi udari zahvatili su mašinsko odeljenje i prostorije za smeštaj posade, izazvavši požar i veliku materijalnu štetu na nadgradnji plovila. Rumunske spasilačke ekipe hitno su reagovale i evakuisale svih 17 članova posade, pri čemu su tri mornara zbrinuta zbog opekotina i teških povreda.

Predsednik Rumunije Nicušor Dan izjavio je da je državni vrh u stanju povišene pripravnosti i da nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog teškog incidenta, ocenivši da napad najverovatnije predstavlja deo ilegalnog agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine.

Kijev je oštro osudio napad, označivši ga kao direktnu pretnju bezbednosti plovidbe u Crnom moru i novu eskalaciju usmerenu protiv civilne pomorske infrastrukture.