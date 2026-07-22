AKTUELNO

Svet

Rumunija sumnjiči Rusiju za napad pomorskim dronovima na civilni tanker u Crnom moru

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Rumunski zvaničnici saopštili su da je Rusija najverovatnije odgovorna za napad na civilni brod „Gas Lisbon“, koji je prevozio tečni naftni gas na ruti iz Aleksandrije ka ukrajinskoj luci Reni na Dunavu.

Incident se dogodio u Crnom moru, oko 20 nautičkih milja od rumunske obale, izvan teritorijalnih voda ove članice NATO-a.

Prema informacijama nadležnih službi, brod pod zastavom Liberije, koji je nosio skoro četiri hiljade tona propana, pogođen je sa tri napadačka pomorska drona.

Prvi udari zahvatili su mašinsko odeljenje i prostorije za smeštaj posade, izazvavši požar i veliku materijalnu štetu na nadgradnji plovila. Rumunske spasilačke ekipe hitno su reagovale i evakuisale svih 17 članova posade, pri čemu su tri mornara zbrinuta zbog opekotina i teških povreda.

Predsednik Rumunije Nicušor Dan izjavio je da je državni vrh u stanju povišene pripravnosti i da nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog teškog incidenta, ocenivši da napad najverovatnije predstavlja deo ilegalnog agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine.

Kijev je oštro osudio napad, označivši ga kao direktnu pretnju bezbednosti plovidbe u Crnom moru i novu eskalaciju usmerenu protiv civilne pomorske infrastrukture.

#Crno more

#Napad

#dronovi

POVEZANE VESTI

Svet

RUSI ZASULI UKRAJINU KINDŽALIMA I DRONOVIMA: Žestok napad na grad na Dnjepru, prekidi u snabdevanju strujom i vodom (VIDEO)

Svet

ŠIROM UKRAJINE ODJEKUJU EKSPLOZIJE: Veliki ruski napad, podignuti bombarderi TU-95

Svet

Šta će Tramp sada?! Brutalna osveta Kine Americi: Peking uveo dosad neviđene carine, ovo neće izaći na dobro!

Svet

PETORO POGINULO: Prevrnuo se čamac sa migrantima kod Malte tokom spasilačkih operacija

Svet

NAPETO U ORMUSKOM MOREUZU: Najmanje četiri tankera promenila kurs nakon napada na brodove

Svet

Neočekivan manevar Kine! Svet bruji o najnovijem potezu Si Đinpinga: Nemci žestoko pogođeni, upaljen alarm širom planete!