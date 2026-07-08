NAPETO U ORMUSKOM MOREUZU: Najmanje četiri tankera promenila kurs nakon napada na brodove

Najmanje četiri tankera za naftu i tečni prirodni gas (LNG) promenila su pravac plovidbe i odustala od prolaska kroz Ormuski moreuz, nakon novih napada na brodove, pokazali su podaci kompanija za praćenje brodskog saobraćaja Kpler i LSEG.

Povećana zabrinutost za bezbednost plovidbe usledila je nakon što su katarski tanker za tečni prirodni gas i tanker za sirovu naftu pod saudijskom zastavom oštećeni u blizini moreuza, nakon izveštaja da je Iran ispalio projektile na brodove u toj oblasti, preneo je Rojters.

Zbog incidenata, pomorske vlasti su povećale procenu rizika za brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz na nivo "ozbiljne pretnje".

Podaci kompanija Kpler i LSEG pokazuju da su tri LNG tankera pod kontrolom katarske energetske kompanije "QatarEnergy" - "Al Garija", "Duhail" i "Al Ruvais", plovila prema zapadu, ka Ormuskom moreuzu, ali su kasno u utorak promenila kurs i krenula nazad.

Sva tri broda bila su prazna i trebalo je da stignu do katarskog izvoznog terminala Ras Lafan radi utovara.

Takođe, tanker pod indijskom zastavom, koji je prevozio oko dva miliona barela kuvajtske sirove nafte utovarene krajem prošle nedelje, napravio je zaokret kod obale Omana unutar Ormuskog moreuza i promenio pravac plovidbe.

Od početka sukoba sa Iranom krajem februara, najmanje 16 LNG teretnih brodova iz katarskog terminala Ras Lafan i 10 brodova iz terminala Das Ajland kompanije ADNOC u Ujedinjenim Arapskim Emiratima uspelo je da napusti Ormuski moreuz.

Analitičari kompanije "Vortexa" navode da se povećao i broj praznih brodova koji čekaju na utovar u luci Ras Lafan, gde je početkom jula bilo više od 10 takvih plovila.

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Prema njihovim podacima, više od 50 praznih tankera kojima upravljaju "QatarEnergy" i ADNOC nalazi se u širem području Persijskog zaliva, kod Indije i u Malajskom moreuzu, pri čemu su pojedini brodovi isključili automatske identifikacione sisteme (AIS) duže od 10 dana.

Uprkos povećanim rizicima, najmanje dva velika tankera za prevoz sirove nafte uspela su da prođu kroz Ormuski moreuz, navodi Rojters.

Autor: Marija Radić