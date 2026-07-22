Na zapadu Grčke izbio požar: Vatra se rasplamsala i u Kefaloniji

U prefekturi Etolija - Akarnanija na zapadu Grčke danas je u popodnevnim satima izbio požar na otvorenom prostoru u oblasti Ano Kerasovo, a vatra se rasplamsala i u oblasti Kaligata na Kefaloniji.

Požar, koji se gasi i uz pomoć četiri aviona, u Akarnaniji zahvatio je nisko rastinje, a na licu mesta su angažovana 23 vatrogasca, sa timom planinara, i osam vatrogasnih vozila, prenosi Katimerini.

U gašenju požara učestvuju i volonteri, dok vodu obezbeđuju lokalni vodovodi.

Požar u niskom rastinju izbio popodne u oblasti Kaligata na Kefaloniji.

Prema informacijama Vatrogasne službe, 16 vatrogasaca je mobilisano za gašenje požara, zajedno sa timom vatrogasaca iz 16. EMODE-a (Specijalne jedinice za šumske požare), četiri vozila, a pomoć pružaju i lokalne vlasti.

U gašenje požara uključeno je i četiri aviona i helikopter.

Stanovnicima šireg područja poslata je poruku da budu spremni na evakuaciju ukoliko se vatra proširi.

Autor: Marija Radić