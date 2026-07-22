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Žena poginula tako što je na nju pao muškarac sa višespratnice: Bizarna tragedija u Japanu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Eugene Hoshiko ||

Žena u dvadesetim godinama preminula je nakon što je na nju u Nagoji, u centralnom Japanu, pao muškarac koji je najverovatnije skočio sa dvanaestospratnice, koji je preživeo pad ali je teško povređen, saopštila je danas lokalna policija.

Houra Inaba (23) i muškarac Šinsei Taguči (29) prevezeni su u bolnicu nakon incidenta koji se oko 1 sat posle ponoći dogodio u gradskom okrugu Sakae, prometnom području sa mnogim prodavnicama i zabavnim sadržajima, prenosi Kjodo.

Taguči je i dalje bez svesti i u kritičnom je stanju.

Policija je saopštila da je poznanica žrtve pozvala hitnu pomoć, i da je kazala da je muškarac pao na njenu prijateljicu dok su šetale zajedno.

Slični fatalni incidenti dogodili su se ranije i u drugim većim urbanim područjima u Japanu.

U avgustu 2024. godine, sedamnaestogodišnja srednjoškolka skočila je sa poslovne zgrade u blizini železničke stanice Jokohama, jugozapadno od Tokija, kada je usmrtila ženu (32) na koju je pala, koja je šetala ispod zgrade.

U oktobru 2020. godine, veruje se da je sedamnaestogodišnji srednjoškolac skočio sa trgovačkog kompleksa u Osaki, gde je usmrtio devetnaestogodišnju studentkinju na ulici na koju je pao.

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