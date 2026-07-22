Tuča putnika tokom leta za Liverpul: Avion prinudno sleteo na Tenerife

Tokom leta sa španskog ostrva Tenerife za Liverpul u utorak uveče u avionu kompanije Izi Džet dogodila se masovna tuča u kojoj je učestvovalo desetak putnika, zbog čega je letelica morala prinudno da sleti na polazni aerodrom Tenerife-Jug.

Kapetan aviona doneo je odluku da se vrati na ostrvo oko 30 minuta nakon poletanja "zbog opasnosti koju je tuča putnika predstavljala za bezbednost leta", izjavio je kontrolor letenja, prenoseći navode Skaj Njuza. Lokalna policija je na zahtev posade sačekala let EZY3352 odmah po sletanju.

Iz kompanije Izi Džet saopšteno je da se avion vratio zbog grupe putnika koji su se neprimereno ponašali.

Ovakve incidente shvatamo veoma ozbiljno i ne tolerišemo neprimereno ponašanje prema našem osoblju i putnicima. Naše kabinsko i zemaljsko osoblje obučeno je da proceni sve situacije i reaguje brzo kako bezbednost leta ne bi bila ugrožena - navodi se u zvaničnom saopštenju.

Nakon intervencije policije i privođenja problematičnih putnika, avion sa 186 putnika nastavio je svoj put ka Liverpulu.

Autor: D.S.