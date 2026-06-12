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Pokvario se papin avion u Španiji

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Andrea Comas ||

Povratak pape Lava XIV iz Španije u Vatikan privremeno je odložen zbog tehničke smetnje na avionu kompanije Iberija kojim je trebalo da otputuje sa kanarskog ostrva Tenerife za Rim.

Kapetan aviona obavestio je putnike o tehničkom problemu zbog kojeg je poletanje odloženo do otklanjanja problema. Priroda kvara za sada nije saopštena, prenosi RTVE.

Tokom zadržavanja na aerodromu Los Rodeos, španski kralj Felipe VI ukrcao se u avion kako bi se informisao o situaciji, nakon čega su i on i papa Lav XIV privremeno napustili letelicu dok su trajale tehničke provere.


RTVE navodi da su manje tehničke poteškoće na avionima relativno česte, ali da se u takvim situacijama primenjuju strogi bezbednosni protokoli i maksimalne mere predostrožnosti.


Papa Lav XIV završio je danas sedmodnevnu posetu Španiji, tokom koje je obišao Madrid, Barselonu i Kanarska ostrva.

Poseban fokus njegove posete bio je na pitanju migracija, a na Tenerifima se sastao sa migrantima i predstavnicima programa njihove integracije, dok je u luci Santa Kruz služio misu na otvorenom.


Poseta Kanarskim ostrvima ocenjena je kao simboličan gest podrške migrantima koji preko Atlantske rute pokušavaju da stignu do Evrope. Očekuje se da će papa po završetku tehničkih provera nastaviti put ka Rimu.

Autor: S.M.

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