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PAPA SLETEO U ŠPANIJU: Lav XIV započeo sedmodnevnu posetu, sastaće se sa žrtvama zlostavljanja katoličkih sveštenika!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Andrew Medichini (STF) ||

Papa Lav XIV sastaće se tokom sedmodnevne posete Španiji sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili katolički sveštenici, saopštio je Vatikan.

O mogućnosti da se papa sastane sa žrtvama zlostavljanja pisali su mediji poslednjih dana, preneo je Rojters.

U izveštaju španskog ombudsmana iz 2023. godine procenjuje se da je u Španiji tokom decenija bilo stotine hiljada žrtava zlostavljanja koje su počinili katolički sveštenici.

Papa će boraviti u poseti Španiji i Kanarskim ostrvima od danas do 12. juna.

Autor: D.S.

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