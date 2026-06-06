PAPA SLETEO U ŠPANIJU: Lav XIV započeo sedmodnevnu posetu, sastaće se sa žrtvama zlostavljanja katoličkih sveštenika!

Papa Lav XIV sastaće se tokom sedmodnevne posete Španiji sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili katolički sveštenici, saopštio je Vatikan.

O mogućnosti da se papa sastane sa žrtvama zlostavljanja pisali su mediji poslednjih dana, preneo je Rojters.

U izveštaju španskog ombudsmana iz 2023. godine procenjuje se da je u Španiji tokom decenija bilo stotine hiljada žrtava zlostavljanja koje su počinili katolički sveštenici.

Papa će boraviti u poseti Španiji i Kanarskim ostrvima od danas do 12. juna.



Autor: D.S.