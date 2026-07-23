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Požar kod Soluna: Građanima upućeno hitno upozorenje

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Michael Varaklas ||

Požar je izbio jutros, 23. jula, u Ekološkom parku Derveni kod Soluna. Operativni centar grčke vatrogasne službe primio je dojavu oko 9 časova i odmah na teren uputio kopnene i vazdušne snage.

Nedugo potom, stanovnicima okolnih područja stiglo je upozorenje putem sistema 112, kojim su obavešteni o požaru i pozvani da budu u pripravnosti.

Vatrogasne snage koje učestvuju u gašenju požara u međuvremenu su pojačane. Na terenu se nalazi 78 vatrogasaca, tri pešačka tima Druge specijalne jedinice za šumske požare (EMODE), 22 vatrogasna vozila, kao i 12 vatrogasaca iz Moldavije sa tri vozila, koji pomažu u akciji. U gašenju učestvuju i dobrovoljni vatrogasci.

Iz vazduha požar gase pet protivpožarnih aviona i dva helikoptera, dok pomoć pružaju i cisterne za vodu i građevinska mehanizacija opštine Solun.

Područje se danas nalazi pod visokim rizikom od izbijanja požara (treći stepen opasnosti).

Zbog požara je aktivirana i specijalna istražna jedinica za suzbijanje podmetanja požara u Solunu, koja će utvrditi uzrok izbijanja vatre.

Prema dosadašnjim informacijama, plamen za sada ne ugrožava naseljena područja.

Autor: S.M.

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