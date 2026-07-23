Umalo katastrofa iznad Vindzora: Avion sa 180 putnika za dlaku izbegao sudar sa dronom

Putnički avion kompanije "Britiš ervejz" sa oko 180 putnika zamalo se sudario sa dronom tokom prilaska londonskom aerodromu Hitrou, dok je preletao područje Vindzorskog zamka, saopštio je britanski odbor za procenu vazdušnih incidenata (UKAB).

Avion "erbas A320" leteo je brzinom od oko 274 km/h na visini od 800 metara kada je kopilot iz kokpita uočio mali plavi dron koji je, prema njegovoj proceni, prošao na udaljenosti od svega 15 metara od letelice, prenosi GB News.

Incident se dogodio 9. maja, tokom poslednje faze leta iz Firence ka Londonu, a posada je odmah obavestila kontrolu letenja i upozorila druge avione koji su prilazili Hitrouu na moguću opasnost.

Nakon bezbednog sletanja, pregled aviona nije pokazao nikakva oštećenja.

Britanski Odbor za bezbednost vazdušnog saobraćaja klasifikovao je događaj kao incident kategorije A, najvišu ocenu koja ukazuje na stvarni rizik od sudara.

Istražitelji su naveli da dokazi ukazuju da je objekat najverovatnije bio dron, čiji je let u toj zoni bio nelegalan.

Incident se dogodio iznad područja poznatog po aleji Long Vok koja vodi ka Vindzorskom zamku.

Autor: S.M.