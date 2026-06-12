POISPADALE SU MASKE, IZBILA JE PANIKA! Avion sa 267 putnika se sudario sa radarskom instalacijom, deo letelice OTKINUT: 'Zvuk je bio jeziv' (VIDEO)

Avion sa 267 putnika sudario se na aerodromu u Antaliji u Turskoj sa radarskom instalacijom, pri čemu je došlo do ozbiljnog oštećenja letelice - krilo je uništeno, a na trupu je nastao veliki otvor.

U trenutku udara u avionu je nastao haos. Prema navodima britanskog lista "San", kabinske pregrade za prtljag su se otvorile, a maske za kiseonik su ispale iz svojih držača.

U avionskoj nesreći je, prema prvim informacijama, jedna osoba povređena.

Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se oštećeni avion, dok je nakon udara u kabini izbila panika, zbog čega je posada odmah pokrenula evakuaciju.

- Nešto se polomilo u avionu nakon sletanja - izjavila je jedna putnica, koja je snimala haos u avionu i dodala da je deo spoljne strukture aviona otkinut i da je letelica prešla preko metalnog dela.

Drugi putnici opisali su zvuk udara kao "jeziv i zastrašujući".

Panika i na letu iz Ciriha

Problema je bilo i na letu za Las Palmas na Kanarima. Avion "Erbas A320" avio-kompanije "Edelvajs" morao je da napravi zaokret iznad Madrida i vrati za Cirih zbog neprijatnog mirisa u prednjem delu aviona, piše "Blik".

Zabeležene putanje leta pokazuju kako avion prvo leti prema jugozapadu, a zatim pravi oštar zaokret iznad centralne Španije i vraća se prema Švajcarskoj.

- Putnici, njih 72, mogu da nastave svoje putovanje zamenskim avionom - rekao je Andresa Majer, portparol avio-kompanije.

Istraga je u toku.

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Autor: D.Bošković