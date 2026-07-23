TRAGEDIJA U ITALIJI: Preminulo dete iz vrtića, još četvoro hospitalizovano sa sličnim simptomima

U Italiji je preminulo dete uzrasta oko godinu i po dana, dok je još četvoro dece iz istog privatnog vrtića u Tropei završilo u bolnici sa sličnim simptomima. Italijanski mediji izveštavaju da se sumnja na bakterijsku infekciju, ali zvanična potvrda uzroka smrti još uvek ne postoji.

Tok lečenja dečaka: Dečak iz Zungrija, u Kalabriji, prvo je hospitalizovan u bolnici "Jacolino" u Vibo Valentiji 17. jula, a 21. jula je u veoma teškom stanju prebačen u Katancaro, gde je preminuo u sredu uveče.

Stanje ostale dece: Prema pisanju italijanskih medija, još četvoro dece koja pohađaju isti vrtić hospitalizovano je sa sličnim simptomima – troje je u međuvremenu otpušteno iz bolnice, dok jedno dete ostaje hospitalizovano u Katancaru. Prijavljeno je i da je ukupno deset do dvanaestoro dece imalo simptome, a prema rečima direktorke, neka druga deca su poslednjih dana imala gastrointestinalne probleme.

Reakcija nadležnih: Tužilaštvo u Vibo Valentiji pokrenulo je istragu nakon što su roditelji preminulog dečaka podneli policijski izveštaj. Medicinska dokumentacija deteta je zaplenjena, naložena je zaplena tela, a u narednim satima se očekuje obdukcija koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

Mogući uzrok prema navodima vrtića: Direktorka privatnog vrtića "Family Baby School", Serena Mičeli, izjavila je da bi uzrok mogla biti bakterija Clostridium difficile, mada je to za sada još uvek hipotetički. Prema njenim rečima, bakterija je mogla da zarazi jedno od dece tokom ranije posete bolnici, nakon čega su prostorije za presvlačenje mogle biti kontaminirane. Vrtić je o svemu obavestio lokalni zdravstveni odsek i obustavio rad iz predostrožnosti.

Autor: D.S.