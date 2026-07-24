AKTUELNO

Svet

Cene nafte pale više od pet odsto zbog moguće obnove američko-iranskih pregovora

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Cene nafte danas su pale za više od pet odsto nakon izveštaja da Pakistan, uz podršku Kine, pokušava da obnovi pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

To je podstaklo očekivanja da bi diplomatsko rešenje moglo da doprinese smirivanju tenzija na Bliskom istoku, preneo je Trejding ekonomiks.

Cena severnomorske nafte Brent pala je na oko 95 dolara po barelu, dok je američka laka nafta WTI oslabila na oko 88 dolara po barelu.

Prema medijskim izveštajima, kineski zvaničnici sve su zabrinutiji da napadi na zemlje Persijskog zaliva i poremećaji u Hormuškom moreuzu ugrožavaju ekonomske interese Kine i bezbednost snabdevanja energentima.

Uprkos današnjem padu, obe referentne vrste nafte i dalje su na putu da sedmicu završe sa rastom od oko sedam odsto, nakon naglog pogoršanja bezbednosne situacije na Bliskom istoku.

Američka Centralna komanda saopštila je da je tokom noći izvela 13. uzastopni talas vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, usmeren na vojnu infrastrukturu i pomorske kapacitete, uz poruku da Ormuski moreuz ostaje otvoren za plovidbu zahvaljujući prisustvu američkih snaga.

Američki predsednik Donald Tramp istovremeno je upozorio da razmatra vojni odgovor bez presedana protiv Irana i zapretio oštrom odmazdom ukoliko Teheran bude podržao nove napade jemenskih pobunjenika Huta na brodove u Crvenom moru.

Autor: S.M.

#Kina

#Pakistan

#SAD

#nafta

#pregovori

POVEZANE VESTI

Svet

Pala cena nafte!

Svet

Cene nafte opet porasle: Ključ je jedna Trampova izjava

Svet

Novi porast: Cene nafte veće za oko sedam odsto

Svet

Cene nafte pale: Ovo je razlog

Svet

Cene nafte pale za oko dva odsto dok traje normalizacija saobraćaja kroz Ormuz

Svet

Novi udari u Persijskom zalivu podigli cene nafte: Tržišta ponovo pod pritiskom