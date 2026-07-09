Novi porast: Cene nafte veće za oko sedam odsto

Cene nafte porasle su danas za oko sedam odsto nakon nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Referentna nafta Brent kretala se na nivou od oko 80 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko 75,6 dolara, preneo je Trejding ekonomiks.

Rast cena usledio je nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je prekid vatre sa Iranom, prema njegovoj oceni, okončan i zapretio novim vojnim udarima i uvođenjem nove blokade.

Dodatnu bojazan na tržištu izazvala je odluka Vašingtona da ukine izuzeće koje je Iranu omogućavalo izvoz sirove nafte, kao i novi napadi na brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih pravaca za transport nafte.

Istovremeno, Teheran je saopštio da je gađao 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu, navodeći da je reč o odgovoru na američko kršenje primirja.

Analitičari ocenjuju da nastavak sukoba povećava rizik od poremećaja u globalnom snabdevanju energentima, jer bi brodarske kompanije i proizvođači iz regiona mogli da izbegavaju plovidbu kroz Ormuski moreuz.

Najnoviji razvoj događaja predstavlja preokret u odnosu na ranija očekivanja da će na tržištu nafte doći do viška ponude, nakon što je Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK plus) povećala proizvodne kvote, a vodeći proizvođači sa Bliskog istoka počeli da povećavaju proizvodnju.

Autor: S.M.