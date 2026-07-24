Ukrajinske snage izvele seriju napada na vojne i energetske ciljeve duboko u Rusiji

Odbrambene snage Ukrajine izvele su seriju preciznih udara na ključne vojno-industrijske i logističke objekte na teritoriji Ruske Federacije. Među primarnim metama našlo se važno vojno preduzeće u gradu Kirovu, kao i naftno postrojenje smešteno na gotovo 1.350 kilometara od granice.

Pogon u Kirovu predstavljao je jednu od ključnih tačaka ruske vojne industrije jer se u njemu proizvode komponente za borbene avione i raketne sisteme koji se direktno koriste u napadima na ukrajinske gradove i naselja. Zvanični Kijev je naglasio da je ovaj udar u potpunosti opravdan odgovor na kontinuirane masovne napade, pri čemu je izražena zahvalnost ukrajinskim borcima na pokazanoj preciznosti.

Pored udara na industrijski pogon, uspešno je pogođeno i udaljeno naftno postrojenje, što su ukrajinski zvaničnici opisali kao delotvorne "dugometne sankcije" usmerene na slabljenje ratne ekonomije protivnika. Paralelno sa tim, odvija se šira operacija usmerena protiv ruske logistike koja okupacione snage snabdeva komponentama za dronove, navigacionom opremom i drugom specijalizovanom vojnom tehnikom.

U planiranju i sprovođenju ovih akcija učestvovale su združene jedinice Oružanih snaga Ukrajine, vojna obaveštajna služba i Služba bezbednosti Ukrajine. Rukovodstvo zemlje uputilo je zahvalnost svim pripadnicima snaga bezbednosti koji su doprineli ostvarivanju ovih rezultata, uz poruku da se operacije presrećanja i neutralisanja neprijateljskih logističkih kapaciteta nastavljaju.