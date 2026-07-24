Rubijo: Tramp želi okončanje 'besmislenog rata' u Ukrajini, SAD nastavljaju intenzivne diplomatske napore

Američki državni sekretar Marko Rubijo izjavio je da predsednik Donald Tramp posmatra sukob u Ukrajini kao „glup i besmislen rat“ i da su Sjedinjene Države spremne da pruže svu neophodnu pomoć kako bi se borbe konačno privedele kraju.

Rubijo je naglasio da je ključni cilj američke administracije da ukrajinski narod dobije priliku da živi u miru i obnovi svoju zemlju, ali i da se zaustavi stradanje mladih ruskih vojnika, čiji se gubici procenjuju na oko 5.000 nedeljno, odnosno oko 20.000 mesečno, dok ukrajinske procene govore o najmanje 30.000 poginulih u istom periodu.

Mirovni sporazum zahteva dugotrajan rad obe strane



Govoreći o zvaničnom kursu Vašingtona, šef američke diplomatije potvrdio je da se pozicija Sjedinjenih Država nije promenila i da se prodaja i isporuka naoružanja Kijevu i dalje odvija u okviru PURL mehanizma putem NATO saveza. Istovremeno, Vašington ostaje usmeren na postizanje trajnog mirovnog rešenja.

"Za okončanje rata potrebno je rešenje koje je prihvatljivo i za Rusiju i za Ukrajinu. To se neće dogoditi na jednoj konferenciji za novinare niti tokom samo jednog sastanka, već će zahtevati ozbiljan i težak rad na terenu", poručio je Rubijo.

Kontinuirani dijalog sa Kijevom i potencijalna poseta Zelenskog



Kada je reč o diplomatskim kontaktima, Rubijo je otkrio da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio interesovanje za posetu Sjedinjenim Američkim Državama. On je podsetio da predstavnici američke administracije održavaju redovne i učestale konsultacije sa ukrajinskim zvaničnicima, pri čemu je poslednji u nizu sastanaka održan pre dve nedelje u Turskoj.

Američki državni sekretar je zaključio da se Vašington do sada sastajao sa predstavnicima Ukrajine daleko češće nego sa ruskom stranom, dodavši da SAD ostaju potpuno otvorene za sve naredne susrete koji mogu doprineti zaustavljanju rata.