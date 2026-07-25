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Filmska scena u Sankt Peterburgu: Mrtav pijan se popeo uz cev i ušao u tuđ stan! Policiji nije mogao da objasni šta se desilo

Izvor: /Newsmax Balkans, Foto: Tanjug AP/Pavel Golovkin ||

Pripadnici Ruske garde priveli su u Sankt Peterburgupijanog muškarca koji je preko vodovodne cevi ušao u tuđi stan u centru grada, saopštila je regionalna uprava te službe.

Kako je navedeno, incident se dogodio u Litejnom prospektu, kada su vlasnici stana, koji su se nalazili kod kuće i gledali televiziju, iznenada primetili nepoznatog muškarca u susednoj prostoriji.

Stanari su odmah obavestili policiju, a na mesto događaja stigla je patrola Ruske garde koja je zatekla 27-godišnjeg muškarca.

U saopštenju te službe se navodi da je muškarac u stan ušao penjući se uz vodovodnu cev, ali nije mogao da objasni svoj postupak jer je bio u teškom alkoholisanom stanju.

Utvrđeno je da je ranije bio kažnjavan zbog sitne krađe i huliganstva.

Autor: S.M.

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