Stravičan udes na turskom primorju: Petoro poginulo, trudnica među povređenima

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u okrugu Manavgat u Antaliji u Turskoj, pet osoba je izgubilo život usled sletanja automobila u provaliju. Dve povređene osobe prebačene su u bolnicu, a prema saznanjima jedna od njih trudna.

Velika tragedija se dogodila kada je automobil izgubio kontrolu i survao se u provaliju u okrugu Manavgat u Antaliji. Prema prvim informacijama, odsedam osoba koje su se nalazile u vozilu, pet osoba je izgubilo život, dok su dve osobe teško povređene.

Nesreća se dogodila na putu Tašagil - Derebudžak, u blizini naselja Bejdigin. Automobil, koji je izmakao kontroli vozača, survao se u provaliju pored puta.

5 osoba izgubilo život

Nakon prijave građana koji su videli nesreću pozivnom centru za hitne slučajeve 112, na lice mesta upućene su medicinske ekipe, vatrogasci, pripadnici AFAD-a i žandarmerija. Ekipe koje su se spustile u provaliju i stigle do vozila odmah su utvrdile da je pet osoba iz automobila izgubilo život.

Dve osobe koje su povređene u nesreći su nakon prve pomoći na licu mesta ambulantnim vozilima prebačene u bolnicu.

Guverner Antalije Hulusi Šahin u svojoj izjavi povodom nesreće naveo je da se u vozilu nalazilo ukupno sedam osoba, od kojih je pet stradalo.

Guverner Šahin je izjavio da je jedna od povređenih osoba prebačenih u bolnicu trudna, te je napomenuo da ekipe nastavljaju uviđaj i radove na spasavanju na licu mesta.

Autor: Marija Radić