Novi britanski premijer Endi Bernam: Braniću nacionalni interes iznad svega

Novi britanski premijer Endi Bernam izjavio je da će, ako bude neophodno, javno izraziti neslaganje sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i obećao je da će "iznad svega braniti nacionalni interes".

U prvom intervjuu za BBC od dolaska na čelo britanske vlade Bernam se osvrnuo na izjavu novog britanskog ministra odbrane Vesa Stritinga koji je rekao da Trampova administracija traži saveznike koji imaju samopouzdanja da jasno iznesu neslaganja kada je to potrebno.

Bernam, koji je relativni početnik u spoljnoj politici, po preuzimanju dužnosti je obavio duži telefonski razgovor sa Trampom koji je Dauning strit opisao kao srdačan.

Međutim, s obzirom da zvanični Vašington ne prekida napade na Iran, postoji mogućnost tenzija sa Londonom jer je Bernam najavio da ostaje privržen politici koju je vodio njegov prethodnik Kir Starmer i ne podržava američke ofanzivne operacije.

"Ne mogu da tvrdim da se neću razilaziti u mišljenju sa Trampom i da neću morati da iznesem drugačiji stav, onaj koji je u interesu Velike Britanije. Morate braniti svoj nacionalni interes iznad svega. To se od vas očekuje ako želite da ovaj posao radite valjano", rekao je Bernam.

Novi britanski premijer je odbacio mogućnost raspisivanja skorih vanrednih izbora sa ciljem da se eventualno iskoristi popularnost Laburista.

"Neće biti vanrednih izbora. Ne mislim da ih ljudi žele", rekao je Bernam i dodao da su Britanci 2024. godine "glasali za manifest".

Bernam je zvanično preuzeo dužnost premijera Ujedinjenog Kraljevstva 20. jula od Kira Starmera, nakon što se u Bakingemskoj palati sastao sa kraljem Čarlsom III i od njega dobio formalno odobrenje za sastav vlade.

On je postao sedmi britanski premijer u poslednjih 10 godina.

Autor: Pink.rs