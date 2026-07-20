Prvi zadatak novog britanskog premijera: Sastavljanje poverljivih instrukcija za slučaj nuklearnog napada

Novi britanski premijer Endi Bernam će danas, prvog dana svog mandata na mestu šefa vlade, morati da donese odluke o mnogim pitanjima, a najvažnija je sastavljanje takozvanih „pisama krajnje nužde“ sa instrukcijama šta da se učini u slučaju nuklearne apokalipse.

Samo nekoliko minuta nakon ulaska u Dauning strit broj 10, Bernam će napisati poruke sa instrukcijama za koje se nada da nikada neće morati da budu sprovedena u delo, piše Skaj njuz i pojašnjava da se ta praksa zvanično naziva "pismima krajnje nužde".

On će, naime, napisati četiri identične rukom pisane poruke sa uputstvima za komandante podmornica koje nose nuklearno naoružanje, a koje određuju kako da se postupe ukoliko bi vlada bila uništena u napadu.

Među opcijama za mogući scenario su uputstva da li da se na napad uzvrati nuklearnim udarom ili ne, da li da se podmornica stavi pod komandu saveznika, prvenstveno SAD ili Australije, ili da se komandantu podmornice prepusti da postupi po sopstvenoj proceni.

Svako pismo se čuva u sefu unutar komandne sobe svake od četiri britanske podmornice sa balističkim raketama i tamo ostaje tokom čitavog trajanja njegovog premijerskog mandata.

Prilikom promene vlasti, pisma prethodnog premijera se uklanjaju i uništavaju, a da prethodno nisu otvarana. Malobrojni bivši premijeri su ikada otkrili šta su u ovim pismima napisali, navodi Skaj njuz.

Autor: D.S.