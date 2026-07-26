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Požari na jugu Italije: Evakuisano više od 400 ljudi morskim putem

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Više od 400 turista i kupača evakuisano je danas morskim putem iz mesta Peskiči u italijanskoj pokrajini Pulja zbog velikog šumskog požara, dok se vatra istovremeno proširila i na obalu Donjeg Molizea, gde su evakuisani kampovi, plaže i starački dom, a zatvoreni su Jadranska magistrala i železnička pruga.

Italijanska Obalska straža saopštila je da je više od 400 turista i kupača evakuisano morskim putem iz mesta Peskiči na jadranskoj obali, navodeći da je to trenutno jedini bezbedan pravac za evakuaciju, prenosi ANSA.

Portparol Obalske straže izjavio je da se očekuje evakuacija još oko 300 ljudi.

Prema dosadašnjim informacijama, požar za sada ne ugrožava stambene objekte, ali se gust dim vidi desetinama kilometara od mesta izbijanja vatre.

Na terenu su vatrogasne ekipe, a u gašenje je uključen i protivpožarni avion "kanader", dok se očekuje dolazak još jednog aviona iz Rima.

Vlasti su zatvorile Jadransku magistralu i železničku prugu duž jadranske obale zbog gustog dima koji ometa saobraćaj.
Požare podstiču visoke temperature i snažan jugozapadni vetar, zbog čega se vatra brzo proširila kroz nisko rastinje prema naseljenim i turističkim zonama.

Autor: D.B.

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